〈北部〉陳美伶返鄉 盼花蓮人勇於講英文

2019-02-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院成立「中央地方建設協調會報」後，擔任花蓮、台東及雲林、嘉義、台南等地方縣市與中央協調橋梁的國家發展會主委陳美伶昨天走訪花蓮，與花蓮縣長徐榛蔚座談時提及「地方創生」重要性，更期許花蓮人「勇於講英文」，成就雙語觀光大縣；徐榛蔚也表示，要讓花蓮成為國際都會，雙語必須往前推進！

國發會主委下鄉推政策

國發會主委陳美伶昨到花蓮了解地方需求，一早與縣長徐榛蔚及各局處首長座談後接續走訪部落，針對花蓮縣府提出的花蓮火車站至吉安干城車站原線鐵路立體化案、包機規劃及興建站前地下停車場案等需求，允諾將優先進行跨部會協調，提高辦理效率。

陳美伶表示，行政院共九位政委，其中五位依業務別及地緣熟悉度，建立負責跟中央地方協調的連繫平台，因自己是花蓮女兒加上負責國發會花東地區永續發展基金預算，優先承接花蓮與中央的溝通協調任務。

主打地方創生、雙語國家

由於國發會今年主力推動地方創生、雙語國家、智慧政府等計畫。陳美伶昨也說，花蓮人口結構沒增長，地方創生相當重要，每個鄉鎮市都應保留原有規劃，在數位經濟時代，國發會將媒合投資，引入資源協助，為地方找出產業特色，將人、產業及科技整合起來，用產業黏住人才。

陳美伶說，花蓮是觀光大縣，每年有許多觀光客，可提升縣民英語力，讓所有花蓮人都能勇於講英文，強化溝通能力、競爭力，「二○三○雙語國家政策發展藍圖」需要地方首長支持，一起來推動。

徐榛蔚盼協助解決交通困境

徐榛蔚表示，花蓮交通困境必須迫切解決，環島高速路網、國道五號銜接蘇花改及花東鐵路雙軌化、高架化等交通建設均是地方重要需求，需要主委多方協助，為讓花蓮成為國際都會城市，未來雙語教育也會往前推進，往「國際都會、觀光花蓮」願景邁進。

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