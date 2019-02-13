〈北部〉歡樂宜蘭年移師羅東 遊客銳減8成7

2019-02-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府春節期間舉行「歡樂宜蘭年」活動，今年主辦場地從中興文創園區移至羅東文化工場，遊客數較去年減少約十四萬人次，少了約八成七遊客，引發外界質疑；民進黨議員強調，明年歡樂宜蘭年應移回中興文創；縣文化局解釋，去年中興文創園區是新景點，遊客基於新鮮感湧入，從人數比較並不客觀，明年會再檢討活動場地。

去年逾16萬人次 今年僅2萬人次

歡樂宜蘭年邁入第二十六年，是國內知名春節節慶，一月二十九日期前活動起跑，在二月七日大年初三閉幕，除趕年獸等特色活動，更請來藝人羅美玲、符瓊音及MVP迷霧森林樂團等，演唱多首經典情歌與流行樂曲。

文化局統計，歡樂宜蘭年去年在中興文創園區舉行，遊客數達十六萬一千九百餘人次；縣政府政黨輪替後，國民黨籍林姿妙上任，今年將活動主辦場地移回羅東文化工場，遊客數銳減只剩兩萬一千八百餘人次。

綠議員指難停車 盼回中興文創

遊客人數少了約十四萬人次，僅剩去年的一成三，引發場地選擇是否出問題的質疑？民進黨議員陳文昌認為，辦活動就是希望有人參與，明年歡樂宜蘭年應移回中興文創，才能達到最大效益；民進黨議員簡松樹指出，「民眾找車位要找一小時！」，羅東文化工場腹地小，沒有停車空間，交通相當不便，公共運輸配套又沒做好，導致民眾參與活動的意願大幅下降，他也建議活動移回中興文創；國民黨議員陳鴻喜則認為，不管辦在那裡舉辦，活動要能帶動人潮才是重點。

文化局允將相關數據列評估

林姿妙指出，宜蘭縣景點眾多，遊客人數分散到各景點，才導致歡樂宜蘭年人數減少。文化局長宋隆全解釋，去年首度移師剛開幕不久的中興文創園區，遊客基於新鮮感湧入園區參觀，遊客數才暴增。

宋隆全表示，若單就羅東文化工場遊客數比較，今年因歡樂宜蘭年舉辦，春節期間遊客數增加一萬七千多人次，仍吸引不少遊客，把兩個不同場地的遊客數作比較，分析是不客觀的。

不過，宋隆全坦言，中興文創園區有它的優勢，第一具新鮮感，第二是場域有七﹒六公頃，較占地四﹒三公頃的羅東文化工場大，停車也比較方便，明年規劃歡樂宜蘭年時，相關數據都會檢討評估，看辦在那裡，才能發揮最大效益。

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