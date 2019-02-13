〈北部〉《苗栗》後龍攻炮城 3米高等你來挑戰

2019-02-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕喜迎元宵，苗栗縣後龍鎮元宵慶典「攻炮城」，於十八、十九日在慈雲宮前熱鬧登場，苗栗縣長徐耀昌、後龍鎮長朱秋隆昨也先「攻炮」討吉利；頭份市蘆竹湳社區將於元宵節當晚邀請「紙風車劇團」入庄表演，劇團昨試演為活動暖身，逗樂現場孩童，歡笑聲不斷。

傳承兩百多年的後龍「攻炮城」活動，今年慈雲宮搭建三公尺高的炮城，參加民眾將手上炮竹擲入高處的小城堡內並引燃煙火，就有機會獲得價值逾六千元的金幣。徐耀昌、苗栗縣副議長李文斌、朱秋隆等人昨先小試身手，炮聲隆隆十分熱鬧。

後龍元宵系列活動自十七日晚會揭開序幕，重頭戲攻炮城於十八、十九日晚間接力登場，除有價值逾六千元的金幣、電視、冰箱、洗衣機等大獎，現場還將免費發送五百個DIY金豬小提燈。

親子看好戲 蘆竹湳邀「紙風車」表演

邁入第六年的蘆竹湳「好采頭藝術祭」，除延續提蘿蔔燈探訪社區秘境傳統，今年更邀請紙風車劇團入庄，將三百年古厝聚落發展歷程，透過虛實魔幻的表演呈現，讓親子們感受老社區散發出的創新魅力。

昨天的記者會，紙風車劇團經典角色「唐吉軻德」率夥伴踏入蘆竹湳社區挑戰魔龍，生動活潑的演出，讓台下小朋友看得哈哈大笑。

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