〈北部〉苗栗春耕用水吃緊 農田水利會21日起輪灌

2019-02-13

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕竹科年後開工用水拉警報，行政院經濟部調水供應，春耕在即，苗栗縣也面臨供水挑戰。苗栗農田水利會表示，將於十八日啟動抗旱機制，河川引水區於廿一日起採分區輪灌，水庫供水區自三月一日起採分區輪灌，以因應春耕用水。民生用水部分，自來水公司表示，可維持兩個月供水無虞。

3溪流進水少 18日啟動抗旱機制

苗栗農田水利會所轄有明德、大埔等兩水庫及中港溪、後龍溪、西湖溪等三大主要溪流，灌區有一千八百多公頃；因應台灣冬季枯水期，水利會於農曆年前已擬定「先河川引水、後水庫供水」策略，以應付春耕大量用水之需。

水利會總幹事李秉焜說，入冬以來，降雨稀少，中港溪進水量不到三成、後龍溪、西湖溪進水量約四成，進水量不盡理想，因此，水利會將於十八日啟動抗旱機制，廿一日起於河川引水部分採分區輪灌。

明德水庫蓄水不過半 3/1起分區輪灌

水庫供水部分，李秉焜表示，截至昨天，明德水庫蓄水率不到五成，約四十九‧三％，有效蓄水 量約六百廿九萬噸；大埔水庫水情較佳，約達九成，有效蓄水約四百八十五萬噸，也將自三月一日起，分區輪灌。

李秉焜指出，抗旱機制啟動後，水利會同時也會啟用自身及徵調民間井水抽取集水，預估足可供應春耕所需，但他也強調「完成春耕任務後，若無有效降雨，水利會也無水可用！」

民生用水無虞 還可支應逾2個月

民生用水部分，台灣自來水公司第三區管理處表示，截至昨天，永和山水庫有效蓄水量尚有一千兩百四十萬噸，近期因新竹水情吃緊，因此將新竹供水量從一天三萬噸增至約六萬噸，竹南、頭份地區每日供水量維持約十二萬噸，目前水情穩定，民生用水不受影響，至少還可支應兩個月以上。

水公司第四區管理處也指出，鯉魚潭水庫有效蓄水量尚有五千四百七十四萬噸，雖水情較往年吃緊，但已由台中德基水庫增加供水調配，目前鯉魚潭水庫每日維持在六十三萬噸以下供水量，仍能穩定提供苗栗、台中地區民生用水約兩個月。

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