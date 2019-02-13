〈北部〉嘉聯益觀音廠失業員工 桃市府助求職

2019-02-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕蘋果軟板大廠嘉聯益觀音廠因業務緊縮，預計於廿一日解僱四三四人，為了協助被資遣員工後續就業，市府就業服務處已依資遣通報名冊，逐一聯繫將被資遣員工，提供徵才活動、失業給付說明，及就業、職業訓練資源諮詢等資訊及服務。

就服處指出，該處於十一日接獲嘉聯益觀音廠資遣通報，將於廿一日資遣四三四名員工，資遣事由為「勞動基準法」第十一條第二款規定的虧損或業務緊縮。

就服處表示，十五日起至廿二日將舉辦六場中大型徵才活動，共有一三六家廠商提供六千二百個職缺，其中十九日的場次為專案徵才場，在中壢就業中心舉辦。另外，即起於中壢就業中心每日整點會辦理失業給付說明會，提供就業轉職及失業給付請領相關協助。詳細訊息可至就服處官網查詢。

對於嘉聯益觀音廠資遣四百餘員工，產業界人士表示，嘉聯益去年三月才斥資十五．七億元向旭晶能源科技購買觀音土地及廠房，中間經過整備到招人，實際上，許多員工工作可能不到一年。

產業界人士透露，嘉聯益對外稱觀音廠是因大環境變化，進行組織優化與策略性人力資源配置調整，但實際上疑因嘉聯益的生產線良率不如預期，傳出蘋果抽單，以致公司經營不善，因此解僱四三四人，約占全公司員工的六十六％。產業人士強調，如果嘉聯益違法裁員，勞動局應予以重罰。

市府勞動局指出，依「大量解僱勞工保護法」規定，企業勞工人數在五百人以上、六十日內要解僱五分之一或單日超過八十人，應於六十日前提報主管機關大量解僱計畫書，而嘉聯益事前並未通報，已違反六十天前須提報大量解僱計畫書的規定，可依法裁處十萬至五十萬元罰鍰。

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