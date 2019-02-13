〈北部〉《桃園》龍潭大池水質淨化工程 3月試運轉

2019-02-13

〔記者許倬勛／龍潭報導〕為改善龍潭大池水質，市府環保局斥資六千一百餘萬元，於龍潭運動公園進行「四方林礫間水質淨化工程」，去年三月中旬開工，歷經近一年工期，主體工程已經完成，預計三月試運轉、九月竣工，啟用後每日可處理約兩千五百噸的生活污水，可大幅提升龍潭大池換水率。

砸逾六千萬元 採河川自淨工法

環保局指出，龍潭大池因居民生活、觀光遊憩導致污水逐年增加，加上源頭野溪的基流量不足、農耕過程排水污染匯入等因素，造成水質嚴重優養化；四方林礫間水質淨化工程可提前截流龍潭市區的生活污水，引至公園地下的礫間淨水設施處理，同時也推動上游污染源削減、大池底泥清除等，也會尋覓其他水源來提高換水率。

環保局長沈志修說，「四方林礫間水質淨化工程」是利用礫間接觸曝氣氧化工法，屬大自然河川自淨方式工法，因不需添加藥劑、能實踐環境永續理念，頗受各地縣市政府青睞，國內實際運用經驗超過十年，台中梧棲大排、平鎮區老街溪新勢公園都是採用此工法，運作成效良好。

施工封運動公園草坪 將重開放

龍潭運動公園有處大草坪，常有民眾在此打槌球、休憩，因施工需開挖草坪，民眾被迫移至附近另處較小的槌球場運動，但塵土常隨風飛揚而來，造成運動民眾不小困擾，隨著主體工程結束，環保局也重新鋪設草皮，目前為養護階段，預計三月底開放讓民眾進場打球。

沈志修說，在龍潭地區污水下水道尚未興建接管前，提前截流四方林排水每日約兩千五百噸的水量，透過礫間現地處理生活污水，處理後的乾淨水引入龍潭大池，將可減緩優養化情形。

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