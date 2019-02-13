〈北部〉《桃連區》高中職免試入學模擬分發 即起上網查詢

2019-02-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃連區高中職免試入學志願選填試探模擬分發結果，即日起已公布於免試入學網站，學生可於三月廿五日前查詢，本次模擬分發有二萬一七八三名學生報名參加，一萬九二一○名學生獲錄取，錄取率八十八．二％，第一志願序獲錄取者占五十．二九％，前三志願序獲錄取者則達九十二．三七％，查詢網址：https://tyc.entry.edu.tw/。

逾二萬人參加 錄取率八成八

本次志願選填試探模擬未包含直升入學、特色招生、技優甄審及實用技能學程等其他管道共計三一二七個名額，未錄取人數二五七三人。市府教育局高中科科長林光偉分析未獲錄取的主因，在於考生所選填的志願數不足，事實上可選填志願數共有卅個，但平均選填志願數僅十五．四個。

部分落榜 可能志願選填不足

為此，教育局將請學校加強宣導，讓學生儘量填滿志願，同時建議學生與家長善用每三個志願序同分，且職業類科跨校同群視同一志願序計分的設計，輔導孩子透過志願選填策略調整，規劃最有利的適性升學準備。

林光偉說，此次試模擬分發結果僅供學生家長參考，未來實際運作狀況為六月份免試入學正式登場前，三月份會開始辦理專業群科、體育班、美術班及音樂班等特色招生甄選入學，與有附設國中部的高中直升入學及實用技能學程輔導分發先行辦理，屆時在免試入學正式選填前就有六七三七名入學名額。

林光偉指出，二○一四年實施免試入學後，桃連區率先全國每年辦理試探模擬測驗及分發作業，因此近幾年的免試入學正式分發作業，有將近七十五％學生錄取第一志願，前三志願錄取率將近九十四％，為六都之冠，顯示適性輔導發揮功能。

積分仍會變動 模擬結果參考用

不過，林光偉也提醒家長、學生，試模擬分發的目的在協助提前熟悉免試作業各項流程，也讓學生與家長瞭解個別序位區間資料的使用，但由於模擬測驗範圍僅含括國中前四冊，超額比序積分也僅計算至去年十二月十四日，距離實際分發尚有四個月的時間，積分仍會變動，學生將來實際選填的志願也可能再調整，建議學生及家長依學生的興趣、性向、專長及就近入學等原則，做適性的選擇，避免過度依賴模擬分發結果。

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