〈北部〉《苗栗》頭份舊垃圾場悶燒6天 二河局挨批

2019-02-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市舊垃圾場空地，從年初二竄出火勢後，在地底悶燒冒出濃煙，消防隊員疲於奔命持續灌救，經濟部水利署第二河川局也調派怪手開挖，歷經六天總算撲滅火勢。附近居民痛批，連年春節該空地都傳火警，主管機關卻未積極管理，不僅累壞消防隊員，也讓當地民眾飽受空污困擾。

二河局表示，位於頭份大橋下游右岸約一公頃的高灘地傳出野火持續悶燒，前天調派挖土機與頭份消防分隊合作，挖開土壤表面持續灌水，已於昨早撲滅火勢。

疑燒雜草釀禍 議員籲徹查

頭份消防分隊初步研判，起火原因疑似有人燃燒雜草整地，致野火悶燒；至於有民眾憂心底下垃圾悶燒後恐排出有毒氣體，二河局表示，該地自一九九九年收歸二河局後便清除垃圾，開放申請進行農耕，但禁止燃燒整地。

苗栗縣議員黎煥強則質疑，若底下無垃圾為何會悶燒數天？且飄散刺鼻惡臭，呼籲二河局應盡速清查 地底是否仍殘存廢棄物或化學垃圾等，避免問題一再重演。

二河局將加強巡防 環局續追查

二河局強調，將持續派員進行環境管理，並加強駐衛警巡防，同時宣導禁止燃燒稻草；至於底下是否仍埋有垃圾廢棄物，正列管追蹤中。

苗栗縣政府環保局說，若有陳年廢棄物可能產生沼氣，若遇火源便會於地底悶燒，環保署早已禁止焚燒農業廢棄物，後續也將持續追查相關行為人，並依空污法罰一千兩百元至十萬元罰款。

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