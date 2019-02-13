〈北部〉桃園燈節開幕 4大燈區熱鬧13天

2019-02-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園燈節昨晚開幕，沿著南崁溪佈置四大燈區，展期至廿四日；市府觀光旅遊局估計，今年燈節至少可吸引一三○萬人次前往參觀，呼籲遊客可搭乘市府提供的免費接駁車，輕鬆遊逛燈會，免受塞車之苦。

市長鄭文燦昨晚主持燈節開幕，桃園主燈區湧入大批人潮，一家四口前來賞燈的市民高小姐表示，去年也曾來看史努比燈節，今年的童話造型很可愛，吸引小孩子們搶著拍照。

童話主題 阿拉丁神燈搶鏡

桃園燈節沿南崁溪橫跨桃園、龜山、蘆竹三個行政區，桃園區三民運動公園為「桃園幸福城」主燈區，主燈結合阿拉丁神燈童話及桃園的建設成果，如南崁溪印象大橋、市圖總館等；汴洲之美橋的「歡樂音樂城」水汴頭燈區，以胡桃鉗娃娃及跳舞的精靈為主燈；龜山燈區星月橋的「ＡＩ智慧城」，以巨型機器人為主燈；蘆竹燈區竹夢橋的「夢遊仙境」，以愛麗絲及巨大粉嫩的桃花重現童話故事的夢幻場景。四個燈區共設置四十七組花燈，超過五百萬顆ＬＥＤ燈。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，燈節期間每晚六點至十點，四大燈區全面亮燈，逢假日延長至晚上十點半，且每晚六點起，主燈將以每半小時一次，搭配燈光與音效展演，極具聲光效果，每日晚間六點半至九點半還有來自國內外團體精彩演出。

避免塞車 可搭免費接駁車

楊勝評說，賞燈民眾可多利用免費接駁車，要前往三民主燈區可至桃園火車站搭乘紅線，前往水汴頭燈區可在三民主燈區（青溪公園）搭乘黃線，前往龜山燈區可至土地公文化館搭乘棕線，前往蘆竹燈區可至水汴頭燈區搭乘綠線，也可從桃園火車站搭乘公車至各燈區周邊公車站。詳細資訊可至桃園市觀光導覽網或「愛ㄑ桃」臉書粉絲專頁查詢。

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