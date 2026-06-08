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    首頁 > 生活

    新北春茶上市 茶王鄭永順捐收益

    2026/06/08 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市長侯友宜頒發特等獎賀匾表彰本屆茶王鄭永順（右）。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜頒發特等獎賀匾表彰本屆茶王鄭永順（右）。（記者賴筱桐攝）

    新北市農業局昨舉辦「新北好茶春季包種茶比賽」頒獎典禮，市長侯友宜頒發特等獎賀匾表彰本屆茶王鄭永順，並將「百萬冠軍茶」部分收益捐贈坪林在地中小學。為慶祝春茶上市，新北好茶將於十三日起接力在坪林及台北希望廣場舉辦展售會，十四日首度推出結合知名動畫IP的「茶香健走」，邀請民眾走訪茶鄉，感受沁涼清香。

    週末好茶展售 14日茶香健走

    侯友宜表示，新北市是台灣包種茶的核心產區，孕育出的包種茶帶有蘭花等清甜花果香，新北茶農累計拿下十三座全國製茶技術冠軍，蟬聯全國之冠，五星衛生製茶廠與亮點茶莊數量也位居六都第一。

    侯友宜強調，新北市推動「三生有幸、三生永續」理念，從生產、生活及生態面向深化永續農業，多角化發展茶文化遊程，不僅帶動地方經濟，更讓茶鄉風光與在地產業共榮。

    鄭永順在坪林商圈經營全億茶行，自產自銷包種茶，繼二〇二三年成為春季茶王後，時隔三年再度問鼎茶王，本次特等茶從四十斤毛茶中精選出廿三斤比賽茶，茶湯細膩滑順，富含蘭花、梔子花香與芭樂、青梅的清新調性。

    新北好茶將於十三日起連續三個週末在坪林及台北希望廣場展售，六月十四日將推出「茶香健走」活動，路線環繞優美的北勢溪畔，完賽可獲贈一百元好茶券及「救援小英雄波力」周邊好禮，當天還有動畫主角波力及安寶見面會。

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