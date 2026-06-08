坪林修橋整路 引進公共電輔車

舊坪林消防分隊建物拆除後土地活化，引進YouBike 2.0E電輔車租借站。（記者賴筱桐攝）

茶鄉觀光便利升級 舊消防分隊建物拆除 打造轉角休憩亮點

新北市坪林區有「茶鄉」美譽，成為重要觀光景點之一，近年朝向低碳旅遊發展。市長侯友宜昨天視察坪林區拱橋防蝕塗裝、周邊道路鋪面改善工程，以及舊坪林消防分隊建物拆除後，土地活化引進YouBike 2.0E電輔車租借站。侯友宜表示，市府透過完善基礎建設與公共空間營造，提升坪林發展品質，打造更安全、便利且具地方特色的宜居環境。

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拱橋防蝕上新漆 道路重鋪改善

侯友宜說，坪林是新北市重要茶鄉與觀光重鎮，除了精進橋梁與道路品質，也藉由閒置的公有空間再生，創造兼具交通服務、休憩與觀光功能的公共設施，讓居民與遊客都能感受城市進步與建設成果。

工務局長馮兆麟指出，位於坪林消防隊舊址旁的坪林拱橋全長一〇二．五公尺，為加強維護橋梁安全及延長使用壽命，養護工程處分階段辦理防蝕塗裝改善工程，其中橋梁上部結構油漆工程已於去年完成，今年接續進行下部結構防蝕塗裝改善，五月十五日開工，面積約四三四四平方公尺、工期一四〇天，並同步辦理護欄底座鋼材局部修復等工項。

養工處長鄭立輝補充，養工處推動公路市道一〇六乙線及區道北四十二線（北宜路八段至坪雙路）道路鋪面改善工程，總經費約一千萬元，長度約一．六公里、鋪設面積一萬五三七六平方公尺，並降埋廿二座人孔蓋；另補助坪林區公所辦理坪林拱橋至坪林橋兩側護欄改善工程，長度三八七公尺，強化道路附屬設施安全與景觀品質。

YouBike 2.0E租借 旅行更省力

此外，市府違章建築拆除大隊整合坪林區公所、消防局等資源，完成舊坪林消防分隊建物拆除與土地活化，轉型為融合坪林茶鄉文化特色的都市轉角亮點空間，保留部分原有建物牆體作為擋土設施，並保存既有雕像，延續歷史記憶，同時融入茶園梯田意象，設置休憩階梯區、茶葉造型洗手台及導覽設施，兼具景觀休憩與環境教育功能。

違建拆除大隊大隊長陳德儒說，考量坪林多為山坡地，設置YouBike 2.0E電輔車租借站，做為旅行代步工具。據統計，今年一月至五月坪林地區YouBike每日平均租借次數較去年同期成長約一〇九％，顯示空間活化與綠色運具服務逐步發揮效益。

為維護坪林拱橋的橋梁安全，新北市養工處分階段辦理防蝕塗裝改善工程。（記者賴筱桐攝）

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