終結亂象 花蓮納管飛行傘、沙灘車

花蓮縣府積極訂定自治條例，將飛行傘休閒活動納管。（記者王錦義攝）

修訂自治條例 無動力飛行管理已上路 沙灘車相關草案 年底前送議會審議

記者王錦義／專題報導

花蓮縣過去飛行傘、沙灘車缺乏法令規範，爭議頻傳，近年縣府訂定相關自治條例，其中無動力飛行運動管理自治條例去年九月已公告實施，沙灘車自治條例草案日前完成預告，預計今年底前送交縣議會審議，盼改善地方觀光亂象。

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安全性、噪音、環境衝擊 易生爭議

花蓮依山傍海，擁有壯麗景觀，近年飛行傘與海岸沙灘車等新興休閒運動崛起，全盛時期沙灘車業者高達廿四家、飛行傘五家，然而，中央僅頒布缺乏強制罰則的「指引」，引發活動安全性、噪音、環境衝擊及破壞生態等問題，甚至發生墜傘死亡意外。

監察院對全台沙灘車亂象及墜傘意外展開調查並提出糾正，要求建立實質管理制度，縣府過去採取「輔導與禁止兼施」策略，造成產業面臨數年停滯期。縣議員楊華美、魏嘉賢等人多次倡議，震災後花蓮觀光重建不能只修繕硬體，更應革新落後的觀光法規，為溯溪、潛水、飛行傘等運動提供明確法律依據。

飛行傘一業者通過審核 沙灘車籌劃專區

教育處指出，原先勒令停業的五家飛行傘業者，目前僅一家通過審核。縣議員笛布斯．顗賚說，飛行傘產業不是只有管理，法規通過後縣府應協助觀光行銷，建議發展高端運動旅遊產品，並整合交通、住宿及旅遊套裝行程，吸引國內外旅客延長停留天數。

觀光處長余明勳表示，《花蓮縣沙灘車活動管理自治條例》草案公告後收到民眾意見回饋，地方關切焦點包含農地非農用、沙灘車行駛非一般道路的接駁路權等，目前草案已退回法規會進行部分條文修正，待通過縣務會議後，預計今年底前送議會審查。

縣府初步擇定新城鄉三棧溪以北、立霧溪以南約六．六八公頃未植栽沙灘區劃設沙灘車試辦專區，但後續仍須面臨適用《原住民族基本法》、國土保安用地變更及跨部會撥用等土地產權問題，法制化之路充滿考驗。

花蓮縣府積極訂定自治條例，要將沙灘車活動納管。（記者王錦義攝）

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