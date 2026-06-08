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    首頁 > 生活

    《助教師減壓》沈伯洋倡第三方機制 蔣萬安頒市長獎給兒子

    2026/06/08 05:30 記者董冠怡、蔡愷恆／台北報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天到社子市場掃街拜票，受到民眾熱情歡迎合照。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天到社子市場掃街拜票，受到民眾熱情歡迎合照。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安日前提出教育「新政」，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨受訪回應，認為北市嘗試減輕第一線教師壓力，也需介入第三方機制，讓教師回歸教學專業，而非處理家長與孩子間的關係。另外，蔣萬安昨出席台北市公私立國中市長獎頒獎典禮，他驕傲將市長獎頒給家裡大寶，除擺出韓國電競之神Faker姿勢自拍，也戳臉頰展現下顎線。

    沈︰引進專業單位 處理親子關係

    沈伯洋指出，市府提出讓教師出國進修、降低師生比都是好事，問題在於現今第一層教師面臨的困境，其實是因為工作太多、壓力過大，不只公務人員有壓力，教師也不遑多讓，在缺額高且員額不足下，教師「loading（工作量）」也會變重。

    同時，沈也提到，校園霸凌、毒品等問題衍生的孩子間相處、孩子與家長關係，仍是許多教師壓力來源；建議有第三方機制介入，如台北大學犯罪學研究所「橄欖枝中心」，可透過專業讓家長、老師安心，更能回歸教學現場專業，實質減壓教師工作。

    父子同台 蔣頒獎驕傲、搞笑合照

    昨日已是蔣萬安出席的第三場市長獎頒獎典禮，仍全程保持笑容，肯定獲獎學子過去三年來的努力與付出，引用輝達執行長黃仁勳名言「你們不會輸給AI，但會輸給善用AI的人」，期許畢業生都能如同《航海王》的魯夫一樣，永遠保有熱情，積極尋找並航向屬於自己的「偉大航道」。

    蔣萬安在頒獎典禮現場再度被公主抱，活潑與學子互動自拍、比愛心，另外，他親自把特殊貢獻市長獎頒給家中大寶，在台上難掩驕傲神色，也用手比劃，凸顯大寶身高已經超過自己。父子有默契地擺出Faker的「噓」招牌姿勢，還展現下顎線搞笑，現場氣氛溫馨歡樂。

    台北市長蔣萬安昨天頒發市長獎給大兒子，並搞笑合照。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安昨天頒發市長獎給大兒子，並搞笑合照。（記者方賓照攝）

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