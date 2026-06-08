義消也掛看板徵人 花壇缺4成

彰化縣消防局義消總隊長黃錢明，投入消防與公益服務超過半世紀。（消防局提供）

記者湯世名／專題報導

彰化縣消防局花壇消防分隊最近掛出大型看板「義消招募中」，斗大的字體引起過往民眾注目，根據消防局統計，彰化縣義消組織編制滿額為一一〇二人，現有義消人數九四二人，還缺一六〇人，缺額逾一成，其中花壇消防分隊義消目前有二十三人，還缺十五人，缺額更達四成，消防局對此指出，一般義消本身都有工作，因為要上班，時間較無法彈性，且義消的性質跟一般志工不一樣，比較有其專業性要訓練，他們將持續招募，強化災害應變量能守護縣民安全。

74歲總隊長黃錢明 服務超過半世紀

部分縣市消防局義消招募不易，卻也有人做了一輩子的義消，七十四歲的彰化縣消防局義消總隊長黃錢明，投入消防與公益服務迄今超過半世紀，長年為救災與宣傳東奔西跑，並積極爭取裝備，將每個打火弟兄視如己出。他強調，隨著時代變遷，救災民力不能只靠熱血支撐，需要穩定招募、留得住人才。

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消防局長施順仁則指出，消防局除配發消防衣、鞋、帽等個人救災裝備及勤務服飾，還有意外保險及福利壽險，同時提供自強活動費、福利互助、子女獎學金等，今年更首次增加健康檢查補助，義消總隊還成立四百萬元急難救助基金等福利措施，福利比以前好很多。

消防局表示，近年積極運用多元行銷方式，包括強化社群媒體宣傳、前往大專院校及企業辦理宣導說明，期盼更多熱心民眾加入守護地方安全的行列。

花壇消防分隊掛看板徵義消。（消防局提供）

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