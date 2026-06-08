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    首頁 > 生活

    聽奧奪銀 竹市危宇澤二度獲總統教育獎

    2026/06/08 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市成德高中學生危宇澤榮獲今年總統教育獎。（市府提供）

    竹市成德高中學生危宇澤榮獲今年總統教育獎。（市府提供）

    新竹市成德高中學生危宇澤榮獲今年總統教育獎，富禮國中張斈丞獲頒奮發向上獎，其中危宇澤是二度獲得總統教育獎肯定。兩人雖面臨不同的人生挑戰，卻以堅毅不屈的精神勇敢克服逆境，在學業、運動及品格表現上展現卓越成就，成為新竹市學子的典範。

    危宇澤過去經歷國二因轉學成德高中且面臨禁賽，曾陷入低潮。幸虧在教練陳穎祈的鼓勵下，毅然挑戰難度極高的全能十項競賽，逐步在田徑場上嶄露頭角。去年更代表國家參加東京聽障奧運，面對聽力損失造成起跑反應較慢的先天限制，他透過專注燈光訊號的獨特訓練方式彌補差距。即使肌肉拉傷，仍憑藉堅強意志完成所有項目，最終勇奪十項全能銀牌，為台灣締造暌違十六年的佳績。

    富禮國中張斈丞 獲奮發向上獎

    張斈丞成長於經濟條件並不寬裕的單親家庭，秉持「沒有傘的孩子，更要努力奔跑」的信念，將壓力化為學習動力，不僅曾獲奧林匹克競賽獎項肯定，學業表現也始終名列前茅。課餘時間積極投入志願服務，關懷獨居長者，以實際行動實踐「幫助別人就是幸福」的理念。

    富禮國中張斈丞（左）獲頒奮發向上獎。（新竹市府提供）

    富禮國中張斈丞（左）獲頒奮發向上獎。（新竹市府提供）

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