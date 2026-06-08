煤礦起飛年代 多家醫院、戲院進駐

位於大溪公園旁的基督教長老會教堂，以往曾是礦工醫院為於大溪診療所。（記者謝武雄攝）

記者謝武雄／專題報導

台灣煤礦起飛的年代，台灣省煤礦公會於一九五三年在基隆八堵設立礦工醫院，一九五八年在大溪設礦工診療所，三峽愛隣醫院在大溪也設有分院，加上一九六三年成立的天主教樂仁醫院，三家醫院、診所擁有先進的醫療設備，當時的大溪在桃園縣境是醫療資源豐富地區，只是隨著大溪河運、礦業沒落，如今這些醫院不復存在，大溪反成為醫療資源貧乏之處。

地方文史工作者簡榮霖表示，昔日礦工診療所就在如今的大溪公園天主堂，愛隣醫院則在信義路的合作金庫，樂仁醫院則成為輔大樂仁家園，當時這三家醫院都不僅有X光、心電圖，內外科醫師都很齊備，很受病患歡迎，甚至有關西民眾來此就醫。

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至於礦場員工或家眷若有醫療需求，可至礦工診療所或愛隣醫院大溪分院就醫，其中，福安煤礦於一九六九年發生兩次災變造成多名礦工死亡，當時的愛隣醫院大溪分院義不容辭投入救災工作。

此外，煤礦礦工福利委員會為促進礦工身心健康，配合各礦場實際需要，辦理礦場巡迴電影，補助各礦場自行舉辦布袋戲、歌仔戲等傳統藝術及足球、羽球等各項體育比賽等，部分礦場還設有撞球間、乒乓球桌等設施。

礦業發達，也為地方帶來娛樂事業，「祭祀公業法人桃園縣李金興公」管理人李後斌表示，小時候大溪還有三家戲院，如今連一家戲院都沒有。

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