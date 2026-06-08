大溪曾是煤礦之鄉 全盛時擁17個礦場

順和煤礦曾是大溪產量最大的礦坑。（桃園市文化局提供）

早期仕紳都有經營、投資 最後一處仁一煤礦於1985年撤收

記者謝武雄／專題報導

現今的桃園市大溪區在百年前曾是大漢溪中游最繁華內陸河港，十九世紀末為樟腦、茶葉與木材物資重要集散地，成為桃園最早發展區域，事實上，大溪的礦業在桃園也是開採一級戰區，並於一九六〇年代達到高峰，全盛時期大溪擁有十七個礦場，之後逐漸廢止，最後一處礦場仁一煤礦於一九八五年撤收，而早期大溪仕紳，如建成商行簡阿牛、梅鶴山莊林源松都有經營、投資礦業。

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1897年起 日人陸續在溪洲山設立礦權

桃園市政府文化局曾經針對桃園煤礦業深入調查並出書，根據研究，大溪的礦業早在清治時代就有漢人於三層近山地區發現煤層露頭；一八九七年起陸續有日人在溪洲山設立礦權，一九〇二年後具開採價值的阿屘坑、金瓜坑、石龜坑、石厝坑等地陸續開礦，利用輕便軌道運至三峽或大溪；戰後三層大豹煤帶（金面山煤帶）為大溪區主要煤礦業分布區，當地仕紳家族或北部礦業名人皆加入經營。

全桃園產量23萬噸 大溪占了17萬噸

文化局長邱正生說，早期大溪的煤礦多仰賴輕便軌道，將煤炭運往大溪街，還要爬一段險坡才能到桃園火車站，運輸效率差且成本高，一九五六年後公路開通，卡車可以直達礦場，一九六五年達到大溪有史以來最高生產量，全桃園產量約廿三萬噸，大溪就占了十七萬噸，可見一斑。

一九六一年順和煤礦正式生產，一九八六年底收坑結束營業，廿六年間共生產九十三萬四八九公噸，最高年產量為一九七二年達到六萬一八四六公噸，為大溪區最大煤礦場，坑內外職員、工曾有將近三百人。

當時礦工人數約1500 佔就業人口20％

邱正生表示，隨著機械可代替人工與開採技術進步，帶動了煤礦產業的發展，以日治大正十四年的大溪地區來說，當時大溪街男性總人口數約一萬四八四二人，礦工總人口數一五〇〇人左右，若以男性人數五成就業率計算時，礦工人數佔了就業人口的廿％。

桃園市煤田的經濟潛力，吸引基隆、台北等地礦業名人至此投資或經營，使得大溪簡阿牛、汐止周再思、基隆杜伯英等，皆為基隆顏家的事業夥伴，與鶯歌、瑞芳、樹林等地經營系統有所關連，共同促成大溪煤礦業興盛。

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