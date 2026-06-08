為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大溪曾是煤礦之鄉 全盛時擁17個礦場

    2026/06/08 05:30
    順和煤礦曾是大溪產量最大的礦坑。（桃園市文化局提供）

    順和煤礦曾是大溪產量最大的礦坑。（桃園市文化局提供）

    早期仕紳都有經營、投資 最後一處仁一煤礦於1985年撤收

    記者謝武雄／專題報導

    現今的桃園市大溪區在百年前曾是大漢溪中游最繁華內陸河港，十九世紀末為樟腦、茶葉與木材物資重要集散地，成為桃園最早發展區域，事實上，大溪的礦業在桃園也是開採一級戰區，並於一九六〇年代達到高峰，全盛時期大溪擁有十七個礦場，之後逐漸廢止，最後一處礦場仁一煤礦於一九八五年撤收，而早期大溪仕紳，如建成商行簡阿牛、梅鶴山莊林源松都有經營、投資礦業。

    1897年起 日人陸續在溪洲山設立礦權

    桃園市政府文化局曾經針對桃園煤礦業深入調查並出書，根據研究，大溪的礦業早在清治時代就有漢人於三層近山地區發現煤層露頭；一八九七年起陸續有日人在溪洲山設立礦權，一九〇二年後具開採價值的阿屘坑、金瓜坑、石龜坑、石厝坑等地陸續開礦，利用輕便軌道運至三峽或大溪；戰後三層大豹煤帶（金面山煤帶）為大溪區主要煤礦業分布區，當地仕紳家族或北部礦業名人皆加入經營。

    全桃園產量23萬噸 大溪占了17萬噸

    文化局長邱正生說，早期大溪的煤礦多仰賴輕便軌道，將煤炭運往大溪街，還要爬一段險坡才能到桃園火車站，運輸效率差且成本高，一九五六年後公路開通，卡車可以直達礦場，一九六五年達到大溪有史以來最高生產量，全桃園產量約廿三萬噸，大溪就占了十七萬噸，可見一斑。

    一九六一年順和煤礦正式生產，一九八六年底收坑結束營業，廿六年間共生產九十三萬四八九公噸，最高年產量為一九七二年達到六萬一八四六公噸，為大溪區最大煤礦場，坑內外職員、工曾有將近三百人。

    當時礦工人數約1500 佔就業人口20％

    邱正生表示，隨著機械可代替人工與開採技術進步，帶動了煤礦產業的發展，以日治大正十四年的大溪地區來說，當時大溪街男性總人口數約一萬四八四二人，礦工總人口數一五〇〇人左右，若以男性人數五成就業率計算時，礦工人數佔了就業人口的廿％。

    桃園市煤田的經濟潛力，吸引基隆、台北等地礦業名人至此投資或經營，使得大溪簡阿牛、汐止周再思、基隆杜伯英等，皆為基隆顏家的事業夥伴，與鶯歌、瑞芳、樹林等地經營系統有所關連，共同促成大溪煤礦業興盛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播