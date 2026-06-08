為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗客家詩歌節祭江 重現栗詩沉潭

    2026/06/08 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    參與祭典人員，象徵向溪中投擲米粽，拜託溪中魚群切莫咬壞栗詩，重視當年栗詩沈潭歷史。（記者張勳騰攝）

    參與祭典人員，象徵向溪中投擲米粽，拜託溪中魚群切莫咬壞栗詩，重視當年栗詩沈潭歷史。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣客家文學發展協會昨首次舉辦「客韻墨栗—二〇二六 苗栗客家詩歌節祭江」活動，邀請栗社社員的後代子孫等人，重回當年沉詩的玉清陂現場參加「祭江盛典」，典禮依古俗行祭獻禮，並向溪中投擲米粽，拜託溪中魚群切莫咬壞茂於溪中的栗詩，地方文化界人士盼透過這項活動，祈願苗栗文學風氣後繼有人，薪火傳揚。

    苗栗縣客家文學發展協會指出，在台灣文學歷史中，有一段發生在苗栗、鮮為人知的「栗詩沉潭」故事，約發生在台灣光復前幾年，當時，日本政府為同化台灣人，曾推動皇民化運動，便以普及日語、廢除民間傳統信仰、改姓名等。當時成立的苗栗栗社會出版《栗社詩集》，每回都經油印後寄贈詩友，但在皇民化的壓力下，成為官方首波掃蕩的對象。

    時任文昌廟香工的吳頌賢，他不忍栗社詩人多年心血被毀，於是向開雜貨店的親戚要來大量的桐油紙，將這批珍貴的文化資產嚴密包封了十多層後，摸黑夥同兒子冒著生命危險，將這批詩刊古籍用巨石沉壓於玉清陂潭底，直到台灣光復，才打撈上岸，後人逐步整理、出刊成詩集。

    苗栗縣客家文學發展協會去年成立，為了向這段不屈的歷史與護詩先賢致敬，同時也為喚醒後代對客家與本土文學根源的重視，昨祭江活動，儀式簡單隆重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播