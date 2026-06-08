苗栗客家詩歌節祭江 重現栗詩沉潭

參與祭典人員，象徵向溪中投擲米粽，拜託溪中魚群切莫咬壞栗詩，重視當年栗詩沈潭歷史。（記者張勳騰攝）

苗栗縣客家文學發展協會昨首次舉辦「客韻墨栗—二〇二六 苗栗客家詩歌節祭江」活動，邀請栗社社員的後代子孫等人，重回當年沉詩的玉清陂現場參加「祭江盛典」，典禮依古俗行祭獻禮，並向溪中投擲米粽，拜託溪中魚群切莫咬壞茂於溪中的栗詩，地方文化界人士盼透過這項活動，祈願苗栗文學風氣後繼有人，薪火傳揚。

苗栗縣客家文學發展協會指出，在台灣文學歷史中，有一段發生在苗栗、鮮為人知的「栗詩沉潭」故事，約發生在台灣光復前幾年，當時，日本政府為同化台灣人，曾推動皇民化運動，便以普及日語、廢除民間傳統信仰、改姓名等。當時成立的苗栗栗社會出版《栗社詩集》，每回都經油印後寄贈詩友，但在皇民化的壓力下，成為官方首波掃蕩的對象。

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時任文昌廟香工的吳頌賢，他不忍栗社詩人多年心血被毀，於是向開雜貨店的親戚要來大量的桐油紙，將這批珍貴的文化資產嚴密包封了十多層後，摸黑夥同兒子冒著生命危險，將這批詩刊古籍用巨石沉壓於玉清陂潭底，直到台灣光復，才打撈上岸，後人逐步整理、出刊成詩集。

苗栗縣客家文學發展協會去年成立，為了向這段不屈的歷史與護詩先賢致敬，同時也為喚醒後代對客家與本土文學根源的重視，昨祭江活動，儀式簡單隆重。

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