為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農友育苗販售 未辦登記恐挨罰

    2026/06/08 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    果農若自行培育種苗後販售， 苗縣府提醒業者務必申請登記。（資料照）

    果農若自行培育種苗後販售， 苗縣府提醒業者務必申請登記。（資料照）

    近年植物栽培風潮盛行，台中市等地日前傳出有農友或兼職玩家因「未辦理種苗業登記」上網販售植物而挨罰，被譽為「草莓王國」的苗栗縣大湖鄉草莓季甫於四月底結束，接下來要重新栽培草莓，相關訊息也引發農民擔憂。苗栗縣政府農業處則說，果農多向育苗業者購買，若有自行培育後販售者，可上縣府網站，由便民服務—表單下載，填寫種苗業登記申請書後向縣府申請。

    須申請種苗業登記證後始得營業

    苗縣府農業處農務科指出，販售菜苗、果樹苗、花卉苗、樹苗等依植物品種及種苗法須向所在地縣市政府申請核發「種苗業登記證」後始得營業，目前大湖鄉不少草莓農為向育苗業者購買種苗，若有未申請者請向縣府申請，有疑慮可洽農務科。

    大湖鄉長黃惠琴表示，向相關單位查證後，依現行植物品種及種苗法，未取得登記證私自販售種苗依法可處六萬至三十萬元罰鍰，她也呼籲農友勿恐慌，若有販售事實，應儘速依法辦理登記。

    黃惠琴指出，最近一個月來許多農友感到相當不安；她並舉例，若農友自行育苗十萬株，自家種植八萬株，將剩餘的兩萬株透過網路詢問「有誰需要？」或進行販售，就可能涉及種苗販售行為，一旦遭檢舉查證屬實便面臨裁罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播