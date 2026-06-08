農友育苗販售 未辦登記恐挨罰

果農若自行培育種苗後販售， 苗縣府提醒業者務必申請登記。（資料照）

近年植物栽培風潮盛行，台中市等地日前傳出有農友或兼職玩家因「未辦理種苗業登記」上網販售植物而挨罰，被譽為「草莓王國」的苗栗縣大湖鄉草莓季甫於四月底結束，接下來要重新栽培草莓，相關訊息也引發農民擔憂。苗栗縣政府農業處則說，果農多向育苗業者購買，若有自行培育後販售者，可上縣府網站，由便民服務—表單下載，填寫種苗業登記申請書後向縣府申請。

須申請種苗業登記證後始得營業

苗縣府農業處農務科指出，販售菜苗、果樹苗、花卉苗、樹苗等依植物品種及種苗法須向所在地縣市政府申請核發「種苗業登記證」後始得營業，目前大湖鄉不少草莓農為向育苗業者購買種苗，若有未申請者請向縣府申請，有疑慮可洽農務科。

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大湖鄉長黃惠琴表示，向相關單位查證後，依現行植物品種及種苗法，未取得登記證私自販售種苗依法可處六萬至三十萬元罰鍰，她也呼籲農友勿恐慌，若有販售事實，應儘速依法辦理登記。

黃惠琴指出，最近一個月來許多農友感到相當不安；她並舉例，若農友自行育苗十萬株，自家種植八萬株，將剩餘的兩萬株透過網路詢問「有誰需要？」或進行販售，就可能涉及種苗販售行為，一旦遭檢舉查證屬實便面臨裁罰。

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