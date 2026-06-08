阿里山眠月線 封閉 研議替代道路

塔山步道7月1日起封閉整修，眠月線配合工期7月起暫停開放自阿里山端進入。（記者王善嬿攝）

阿里山國家森林遊樂區塔山步道因四座橋梁木結構劣化，整體穩定性不足，七月一日起封閉整修，預估施工至明年六月底，連帶影響山友申請進入阿里山鐵道眠月線台灣一葉蘭自然保留區健行路線，引發民怨。林業署嘉義分署表示，本週將邀集相關單位及專業人士開會，研議替代方案，減少對山友進入眠月線影響。

施工至明年6月底 引民怨

黃姓登山旅行社業者說，前往台灣一葉蘭自然保留區須由塔山步道前端進入，七月起嘉義分署暫停受理眠月線阿里山端進入申請，山友須從溪頭端進入並原路折返，但溪頭端路況不佳，且難度更高，讓人質疑這是為了杜絕民眾違規走鐵道進入眠月線，因而變相以塔山步道整修為由，封閉眠月線。

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嘉義分署上月廿九日發布「塔山步道封閉一年整修」的消息，臉書粉專立即湧入山友留言，紛紛抱怨「已排好工程整修還開放七月申請，已排好行程的人是不是比較衰？」還有人留言，「希望延後到暑假之後再封閉，已計畫帶孩子上山健行」、「這個要施工一年，嚇死寶寶了」。

本週將討論 減少影響山友入山

嘉義分署回應說，此次封閉是因塔山步道有跨越鐵道陸橋等四處橋梁不穩定，有安全疑慮，其中一座跨越鐵道陸橋，為山友進入一葉蘭自然保護區內的眠月線必經路段。

嘉義分署說，對於山友意見，本週將開會討論是否有其他替代道路，或者調整塔山步道施工工序，減少影響山友到眠月線登山健行。

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