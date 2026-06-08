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    首頁 > 生活

    找回不夜城 土庫公所辦夏夜音樂會

    2026/06/08 05:30 記者李文德／雲林報導
    土庫鎮公所與土庫知識青年發展協會合作，6至9月舉辦4場夏日音樂會，帶領民眾認識土庫「不夜城」美名。 （記者李文德攝）

    土庫鎮公所與土庫知識青年發展協會合作，6至9月舉辦4場夏日音樂會，帶領民眾認識土庫「不夜城」美名。 （記者李文德攝）

    雲林縣土庫鎮為縣內中心點，早期商業行為發達，更有「不夜城」之稱，為讓民眾體驗當時榮光，土庫知識青年發展協會與鎮公所從六月到九月舉辦四場「土庫夏夜音樂會」，盼透過在地表演藝術者及提供當地小點心等，讓更多民眾了解過去不夜城的美名。

    6月到9月舉辦4場

    協會理事長邱子玲指出，土庫鎮位在雲林中心點，早期是南來北往必經之路，因此造就街區的商業繁榮，尤其順天宮前第一市場周邊街區，商業行為發達，在一九五〇年代，匯集百貨、小吃、戲院、餐館酒樓等，造就「不夜城」美稱，隨著當地的明星戲院歇業後逐漸褪下，回歸純樸小鎮。

    邱子玲指出，去年土庫青年們在萬得醫院舉辦「土庫夜卡古」特展，介紹鎮上一天的商業行為，引起廣大迴響，甚至在北部參展，吸引蕭美琴副總統青睞，更撥空到土庫參訪，見證「不夜城」之秘，因此今年延續好口碑，與公所合辦音樂會。

    明年每月固定舉辦一場

    首場音樂會六日晚上在第一市場登場，由「不老音樂頑童」陳柏澍帶來近兩個小時薩克斯風演出，雖然是小規模音樂會，仍吸引百人參與。民眾說，早上是坐落在順天宮前的場域，晚間成為聽音樂的場域，雖然違和但很放鬆。

    鎮長陳特凱表示，後面三場音樂會七月十八日、八月十六日及九月十九日晚間六點開始，邀請雲林、嘉義在地音樂表演者，每場都會提供約三家在地業者限量小點心，希望到土庫參訪時能放鬆，若效益不錯，預計明年每個月固定舉辦一場，讓「不夜城」的美名重返土庫。

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