新營糖廠都更活化 帶動大新營發展

台南歷史建築台糖第一公差宿舍劃入保存區。（記者楊金城攝）

規劃產業、糖業專區 文化資產劃設為保存區 另有行政文教、社宅等用地

記者楊金城／專題報導

台糖新營糖廠二九．九五公頃的土地活化利用，整體開發踏出重要的第一步，台南市都發局正公告展覽新營糖廠都市計畫變更案主要計畫書和第一階段細部計畫書，未來將分期分區開發，預估第一階段「優先開發區」在三至四年完成公辦都更後由市府主導招商開發。

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29.95公頃將採分期分區開發

新營里長聯誼會長蔡崇名指出，糖廠開發終於「聽到樓梯響」，地方期待，建議未來招商引進大型企業完整的規劃、開發，不只帶動新營發展的第二春，更成為大新營區發展的火車頭；當地興業里長蔡利發建議說，廠區開發一定要配合周邊中興路交通改善、停車場需求，開發才能相輔相成。

1階3至4年完成 由市府招商

第一階段招商、引進產業型態將決定開發成敗，未來三年籌劃是關鍵；在「次開發區」也有最新構想，市府宣布打造為智慧機器人展示、實證場域，將與台糖協商，爭取由市府主導開發，不與進行中的都更計畫有衝突。

閒置25年 打造智慧機器人展示

百年歷史的新營糖廠從二〇〇一年停止製糖後，部分廠區除作為台糖油品事業部辦公室、五分車園區中興車站、出租廳舍外，多數閒置至今廿五年。

南市都發局與台糖協商許久後終有合作開發共識，啟動新營糖廠都市計畫變更案，關鍵在將乙種工業區土地使用限制的緊箍咒解套，以活化閒置土地、回應地方發展期待。

都發局說，透過都更，將新營糖廠土地使用分區重新解構與機能導入，帶動糖廠轉型發展及活化利用再生，成為具備歷史深度與新興產業動能的城市核心，帶動溪北大新營區發展，並兼顧區內文化資產保存、糖業文化地景維護及促進都市土地轉型合理有效利用。

新營糖廠都計變更案，將原有乙種工業區土地，規劃調整為產業文化專用區及糖業文化專用區；文化資產劃設為保存區，另有行政文教區等分區使用、社宅等公設用地，並採分期分區開發。

產專區引進藝術、旅宿、商場等

產專區未來可以都市更新或市地重劃方式開發，引進文化藝術、展覽教育、文創、購物商場、觀光、餐飲、旅宿、辦公等產業，整體開發既保存糖業文化資產、打造新營糖鐵文化園區，也引入多元複合使用機能，強化觀光和旅宿機能，打造完善的旅遊帶，並改善周邊停車、聯外交通動線。

廠區都更將依優先開發區、次優先開發區、其他（糖業文化專用區及保存區），分期分區開發，第一階段優先開發區面積約四．一六公頃，位在廠區西南側，將採公辦都更方式開發，設置產業文化專用區、行政文教區、廣場兼道路用地及道路用地等，歷史建築第一和第二公差宿舍列為保存區。

台糖新營糖廠啟動都市計畫變更，整體開發踏出重要的第一步。（記者楊金城攝）

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