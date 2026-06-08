高雄港開放4釣區 禁釣區每年仍取締千件

高市鼓山區哨船頭公園附近岸邊是警方取締違法釣魚的熱點。（記者洪定宏攝）

記者洪定宏／專題報導

台灣推展「親海」政策，逐步開放垂釣區，高雄港就有四處，但明明合法垂釣區有專人管理，安全相對有保障，仍有人在未公告開放區域違法釣魚，常被遊客拍照或錄影檢舉，徒增警方勤務負擔。

目前高雄港公告開放的垂釣區為高雄港台電灰塘防波堤堤道、高雄港第二港口北防波堤、高雄港第一港口北防波堤、旗后山下舊台機造船廠旁護岸共四處，其中旗后山下舊台機造船廠旁護岸屬於全時段開放，且無需事先申請。

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違規原因 圖便利、避免查驗身分

部分釣友因個人便利，避免查驗身分證件及安全裝備，就在未合法開放的岸邊，甚至駕駛小船在商港區內垂釣。

從二〇二二年開放垂釣區開始到二〇二五年，警方平均每年取締一千件，去年取締最多的前五名依序為鼓山區哨船頭公園附近岸邊、小港區洲際碼頭新堤、鼓山區西子灣觀景平台岸邊、前鎮區高雄展覽館岸邊、旗津區海事工作船渠。

熱門觀光景點 遊客多主動檢舉

五處熱門違法釣點有三處屬於交通便利的觀光休閒景點，因為遊客多，擔心被釣竿勾到受傷，或部分釣友亂丟垃圾，造成環境髒亂，遊客多會主動檢舉，成為警方重點巡邏區域。

依商港法 違規最高罰款50萬元

依據商港法規定，一般違法釣魚，開罰六百元至三千元；若以籠具、網具、魚槍等方式採捕，罰款十萬元至五十萬元；若使用未經同意的船舶、浮具在港區內行駛或作業，罰款十萬元至五十萬元。

去年合計入場數約六萬人，平均每處釣區約二萬人，換算每天約五十五人。高雄港務分公司評估後，強調暫時沒有新增釣區計畫。

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