白殭菌防治禾蛛緣椿象 斑點米比率降低逾4成

禾蛛緣椿象成蟲及幼蟲聚集刺吸抽穗期的稻穀，會使稻米變成斑點米。 （台東農改場提供）

有機稻在抽穗期常受禾蛛緣椿象蟲害，導致稻米出現斑點，過去該蟲害只能用化學藥劑防治，有機稻只能任由啃咬，農業部台東農改場研發本土白殭菌菌株，可有效防治禾蛛緣椿象，讓斑點米比率降低逾四成。

禾蛛緣椿象常發生在有機水稻抽穗期，台東農改場表示，該害蟲廣泛分布在平地及低、中海拔山區，寄主植物以禾本科的水稻與小米為主；台東關山鎮水稻田區轉型有機栽培後，二〇二三年二期作鄰近山區或原始林有機水稻田區在抽穗期時，發生禾蛛緣椿象嚴重蟲害，導致穀粒產生褐黑色斑痕，變成「斑點米」，碾米時穀粒易斷碎，嚴重降低品質。

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具發展成微生物農藥潛力

為解決該問題，台東場團隊先用有機農業可用的油類防治資材，但成效不彰；團隊在田間調查採集該害蟲樣本，發現有被蟲生真菌感染而死亡的蟲體，進一步攜回實驗室經分離純化後，獲得「白殭菌BB一〇三一」菌株，並在去年第一、二期作經由田間試驗證實，可同時有效防治禾蛛緣椿象成蟲與幼蟲，顯示具發展成微生物農藥潛力。

台東場表示，使用白殭菌菌株後，禾蛛緣椿象蟲體田間感染率可逾七十％，減少斑點米比率逾四成，可有效確保稻米品質。

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