廢螺殼化身生態陷阱 天然除蚊成效佳

妙用生態陷阱，可有效防治蚊蟲孳生。 （台灣山林復育協會提供）

台灣夏季高溫多濕，若不注意清除積水，蚊蟲立刻上門。台灣山林復育協會在大肚山森林復育中心測試用鳳螺等螺類殘殼置入儲水藍色水桶，成功吸引雌蚊產卵，只要在蚊子幼蟲孑孓發育到成蟲前，每七天換水一次，就可大幅降低蚊蟲數量。

微弱腥味吸引雌蚊產卵

政府戶外蚊蟲防治常呼籲民眾移除積水盆器並採噴灑化學藥劑，但效果有限，每到夏季更常有登革熱疫情，台灣山林復育協會在大肚山森林復育中心設置「生態陷阱」，在不使用化學藥劑下，顯著降低蚊蟲量。

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該協會執行長蔡智豪表示，該生態陷阱是將鳳螺等螺類殘殼放入儲水的藍色水桶，並每七天換水一次，雌蚊會因水桶為深色帶來隱蔽安全感，且鳳螺或非洲大蝸牛、福壽螺等殘殼分解過程會產生微弱腥味，成為富含有機質、利於幼蟲生長的天然水體，吸引雌蚊產卵，蚊子從卵發育到成蟲需七到十天，透過每七天換水一次，在幼蟲羽化前進行物理清除，但一定要換水，否則反成孳生源。

7天換水 大幅降低數量

蔡智豪表示，該方法是協會理事長張儀婷意外發現，張的住家靠近山林，常受蚊蟲困擾，有次吃完鳳螺後將螺殼丟到藍色水桶，發現吸引大量蚊蟲產卵，後續在大肚山森林復育中心測試，蚊子密度大幅下降，如中心辦公室若門窗未關好，成員每分鐘都會被蚊蟲叮咬，設置該生態陷阱後，則變成一天被叮咬三次以下。

蔡智豪表示，政府多用化學藥劑防治戶外蚊蟲，但連天敵蜘蛛等也都一併被清除，而蚊蟲生長速度遠快於蜘蛛，最後導致蚊害大爆發，盼環境部等單位進一步研究，讓生態陷阱有標準操作，或針對不同蚊蟲種類有不同的非化學防治方法。

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