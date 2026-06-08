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    首頁 > 生活

    未來一週全台濕答答 明後天雨勢最劇烈

    2026/06/08 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    本週降雨趨勢。（氣象署提供）

    本週降雨趨勢。（氣象署提供）

    雨彈狂炸整週！中央氣象署預報，未來一週受西南風、鋒面影響，全台濕答答，今天中南部地區整天有陣雨或雷雨發生，尤其南部地區及午後桃園以北地區有短延時豪雨發生；明後天雨勢最明顯，中南部山區有豪雨等級以上的降雨，不排除啟動「大規模豪雨作業」，預計這波降雨，對全台水情有相當大助益。

    昨天午後開始幾乎全台有雨，氣象署預報員曾昭誠表示，今天鋒面接近、西南風增強，中南部地區整天有陣雨或雷雨發生，北部、宜蘭地區也開始會有短暫陣雨或雷雨，特別是南部地區及午後桃園以北地區有短延時豪雨發生的機率；花東地區則為多雲，但午後局部短暫雷陣雨。

    中南部山區提防大規模豪雨

    「明後天是這週降雨最密集的兩天！」曾昭誠說，這兩天西南風強度會增強到西南氣流等級，容易有短延時強降雨，西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且至少有大雨或局部豪雨，尤其是中南部山區有豪雨等級以上的降雨。

    曾昭誠指出，週四鋒面逐漸南移到巴士海峽，雨勢相對較少，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率，其他地區會轉為局部短暫陣雨或雷雨；週五到下週日滯留鋒面北抬、西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

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