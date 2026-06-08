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    首頁 > 生活

    空服員換跑道 倪同娟致力陪伴弱勢生／師鐸獎得主 再獲選教育家典範人物

    2026/06/08 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    桃園市會稽國中教師倪同娟（右）去年獲師鐸獎肯定，接受總統表揚。（教育部提供）

    桃園市會稽國中教師倪同娟（右）去年獲師鐸獎肯定，接受總統表揚。（教育部提供）

    桃園市會稽國中教師倪同娟從空服員轉任教師，教學中落實對每一位學生的關注與陪伴，並針對不同需求的孩子提供適切支持，除於去年榮獲師鐸獎，今年再獲教育部選為教育家典範人物。

    多年飛行經驗 形塑教學風格

    倪同娟回憶，父母長期教導待人以禮、關懷他人，影響她走向助人工作，也成為面對學生的重要基礎。大學畢業後投入空服員工作，多次面對突發狀況，讓她累積面對不同需求與情境的經驗，也形塑日後教學風格。

    倪同娟分享，擔任空服員時，曾走訪十八個國家，在飛行過程中與各國乘客交流，分享台灣的人文與風景，也觀察到不同文化背景下學生在表達與自信上的差異，逐漸思考教育的影響，之後決定轉換跑道，取得教師資格，投入教育現場。

    曾在美國教華語 注重秩序與尊重

    成為教師後，倪同娟在美國教華語時「有九成以上學生來自弱勢家庭」，因此她思考的不只是課程內容，更是如何讓孩子願意學習、建立自信。

    為讓課堂穩定展開，她在教學中融入課前靜心與行禮等儀式，逐步建立秩序與尊重。學生向她行禮時，她以莊重的姿態回禮，使課堂氛圍逐漸穩定，學生與家長更加珍視這段學習時光。

    回台任教後，倪同娟延續同樣的教學信念，在學期初主動向學生表達對相遇的珍惜，從日常事務到班級活動，皆引導學生共同討論與決定，培養判斷能力與團隊合作精神；同時透過與家長的持續溝通，形成支持學生學習的網絡。

    教育價值在於提供適切支持

    面對有注意力或情緒困擾的學生，她陪伴與引導並行，並透過班級溝通促進同儕理解與支持，協助學生適應校園生活。她認為，每位學生在成長過程中皆有不同需求，教育的價值在於提供適切支持，使其穩定發展。

    倪同娟強調，教育不僅是知識的傳遞，更關係到價值觀與態度的養成。孩子深受身邊大人言行影響，自己也從學生時代的老師身上學到許多，希望將這份影響延續下去。

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