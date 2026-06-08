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    首頁 > 生活

    民團反對孩子固定在座椅 學者肯定訂標準

    2026/06/08 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    許多家長網購兒童機車座椅，但品質、價格落差極大，也沒有任何國家安全標準認證。（記者吳亮儀攝）

    許多家長網購兒童機車座椅，但品質、價格落差極大，也沒有任何國家安全標準認證。（記者吳亮儀攝）

    交通部將訂定「兒童機車安全座椅」國家標準，專家學者看法大不同。有專家認為，事故發生時，不應該將孩子固定在安全座椅上，反而可能會受傷；也有學者肯定政府邁出這一步，但台灣道路狀況多變，要如何規範、達到「相對安全」，值得深究。

    靖娟基金會執行長許雅荏表示，據統計，兒少發生交通事故逾八成是在乘坐機車時發生；機車是否要強制使用、訂定兒童安全座椅標準已經討論多年，雖有二輪載具使用安全座椅的國際研究，但都是針對時速廿五公里以下的慢車，例如自行車等，但「在台灣，機車騎行速度常和汽車差不多」。

    許雅荏說，機車「肉包鐵」，高速下把孩子「綁」在機車上，到底會比較安全、還是風險更高？沒有相關評估數據。這也是為什麼國際上有兒童防摔衣、防摔褲，就是沒有安全座椅相關標準和規定。

    許雅荏強調，機車發生事故時，可能會有被拋出、跌落等情形，當機車使用兒童安全座椅，只能是防跌落功能，「我不認為在事故發生的時候，應該把孩子固定在安全座椅上，這樣反而會產生更大的風險」。

    成功大學交通管理科學系教授鄭永祥則認為，為了安全考量，確實需要訂定相關標準，「至少跨出這步是好的」，但機車安全座椅標準仍需審慎評估，要考慮的面向也很多，像是不同年齡、身高、甚至使用上採固定、移動等，如何確保行車的安全，都需有相關規範。

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