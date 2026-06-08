機車載兒童每年事故逾7千件 交部擬訂安全座椅國家標準／預計年底出爐 並訂定騎乘規範

不少家長騎車載幼童或學齡前兒童上路，安全堪慮。示意圖。（記者吳亮儀攝）

台灣是機車王國，許多家長騎機車載送小孩，每年約有高達七千六百件兒童搭機車出車禍受傷事件。交通部將訂定「兒童機車安全座椅」國家標準，比照汽車，未來家長騎機車搭載兒童，必須安裝合格的安全座椅，預計今年底出爐。

每年約7到10人身亡

交通部統計，〇到十二歲兒童機車乘客交通事故受傷數，二〇二三年有七四八四人次，前年增至七六三九人次最多，去年則為七五六〇人次；每年約七到十人身亡。

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二〇一九年新北市、二〇二四年台中市分別發生父母背負嬰兒騎機車不慎摔車，造成嬰兒彈飛致死交通事故，被依過失致死罪嫌移送法辦，引發當時社會對機車載嬰幼童安全的高度關注。儘管家長會幫兒童戴妥安全帽，但包括讓兒童站在前踏板、坐在後座、夾在二個成人間，或混合附載，都有危險性。

也有家長加裝「機車兒童座椅」，其相關規範訂於「道路交通安全規則」，包括限制座椅大小和重量，本體與孩童重量總計不得超過八十公斤、座椅與孩童高度不得超過駕駛人的肩部、寬度不得超出機車把手外緣十公分；座椅延伸出車尾自後輪軸不得超過五十公分等，也規定小型輕型機車不得載人，但並未針對安全性訂定「兒童機車安全座椅」國家標準（CNS）。

反觀汽車載兒童，我國已訂有「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，四歲以下、且體重在十八公斤以下兒童須坐在符合國家標準（CNS）的汽車用兒童保護裝置嬰兒用臥床及幼童用座椅。

交通部曾在二〇二三年召集財團法人車輛安全審驗中心、車輛研究測試中心、自行車暨健康科技工業研究發展中心、公路局、運輸研究所、國內機車業者及兒童座椅製造業者研議，希望訂定兒童機車安全座椅國家標準，但沒有下文。

不鼓勵騎機車載兒童

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦表示，主要是社會上有不同聲音，認為一旦訂定兒童安全座椅的國家標準，代表鼓勵家長騎機車載幼童，但實際上騎機車載兒童並不適合。

胡廸琦指出，不可能禁止家長騎車載兒童，既然不能禁止、只能訂定更好的安全標準。交通部已確定先找學者專家研究，學齡前幼童、兒童搭機車時發生車車禍的樣態、分析，以分析結果再由車安中心邀集各界討論，預計今年底完成訂定兒童安全座椅國家標準，以及騎機車載兒童規範。

近3年0-12歲兒童機車乘客交通事故統計

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