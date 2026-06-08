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    首頁 > 生活

    去年交通業好「薪」情 海運月領13.8萬居冠

    2026/06/08 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    公車客運去年每月總工時達199.7小時居冠，堪稱交通業最血汗。（資料照）

    公車客運去年每月總工時達199.7小時居冠，堪稱交通業最血汗。（資料照）

    交通部公布二〇二五年運輸倉儲業生產及受僱員工概況，去年整體平均月薪為六萬七七九三元，創歷年新高，以海運月薪十三萬八四四六元最多，連六年冠軍，航空業十二萬三八〇四元居次，是薪水增幅最多的行業；工時部分，公路客運每月總工時達一九九．七小時，加班工時也達卅五．七小時，堪稱最血汗。

    交通部統計，去年平均月薪較上一年增加二六〇九元、漲幅四％，除了海運業受到非經常性薪資下降影響，各行業總薪資都比前一年增加，尤其是航空業較前一年增加六七五三元、增幅五．八％最多。

    從近十年每人每月總薪資來看，交通部表示，十年來成長近三成，且自二〇二二年起已連續四年超過六萬元。

    公車客運最血汗 每月工時199.7小時

    交通部統計顯示，去年運輸及倉儲業總工時為一六九．三小時，較整體工業及服務業多了〇．四小時，各行業中，以公共汽車客運業總工時一九九．七小時最長，幾乎比平均多出約卅小時，且加班工時也高達卅五．七小時，在運輸及倉儲業中遙遙領先，堪稱最血汗。

    交通部觀察，近十年來，僅去年平均每人每月總工時低於一七〇小時，其中加班工時除二〇二〇到二〇二二年受疫情影響低於八．五小時外，其餘各年均在九小時上下。

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