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    首頁 > 生活

    東方白鸛幼鳥命喪風機 學者籲借鏡日本

    2026/06/07 05:30 記者李文德／雲林報導

    今年三月在雲林二崙濁水溪沿岸出生的三隻瀕危珍稀東方白鸛幼鳥，寫下全球最低緯度繁殖紀錄，但日前一隻幼鳥飛行時遭風機「腰斬」，引發生態界關注。國立屏東科技大學特聘研究員孫元勳建議借鏡日本經驗，讓鳥避開電力設施築巢，從根本解決生態危機。

    安全區域架人工巢塔 引導築巢

    麥仔寮文化協會理事長吳明宜指出，五月中旬幼鳥離巢隨親鳥學飛並在濁水溪畔覓食，六月四日一隻幼鳥被農民發現，鳥體斷成兩節死在彰化大城風機下，經生物多樣性研究所判斷，確認飛行遭風機擊中。

    孫元勳認為，東方白鸛習性原在高處築巢，電塔上繁殖對電力安全及鳥類生存有威脅，日本累積三、四十年復育經驗，明確採取「不鼓勵電塔築巢」立場，一旦發現東方白鸛築巢即予拆除，透過NGO團體與相關單位合作，在安全區域架設十二米高人工巢塔，我國可參考日本經驗，透過完善導引，從根本解決生態陷阱問題。

    吳明宜表示，林保署南投分署、水利署第四河川分署等單位九日將邀日本學者專家佐竹節夫、菊地直樹等人來台交流，就人類社會如何與自然共存、東方白鸛研究展望進行探討，屆時將討論雲林東方白鸛所遇到問題。

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