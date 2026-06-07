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    首頁 > 生活

    成大畢典 史瓦帝尼醫學系生 在台成家立業

    2026/06/07 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    成大校長沈孟儒（右二）與畢業生德荷海（左二）一家人合影並送上祝福。（記者洪瑞琴攝）

    成大校長沈孟儒（右二）與畢業生德荷海（左二）一家人合影並送上祝福。（記者洪瑞琴攝）

    國立成功大學昨天舉行畢業典禮，洋溢感恩與祝福氛圍，校長沈孟儒以「勤以立身，善以立世」勉勵畢業生，強調無論科技如何快速發展、世界如何變遷，勤奮與品格始終是人生最重要的根基，期盼畢業生帶著成大的精神勇敢前行。

    校長勉勤以立身、天道酬勤

    成大今年共有六二八一人畢業，其中二六六〇人獲頒學士學位、三三八五人獲頒碩士學位、二三六人取得博士學位；四一三名境外生順利完成學業，當中廿六人來自史瓦帝尼、巴拉圭、聖文森、貝里斯、海地及瓜地馬拉等六個邦交國，展現「教育就是外交」成果。

    來自史瓦帝尼的醫學系畢業生德荷海，她在七年前來台求學，因台灣與史瓦帝尼友好的邦誼而選擇來台深造。求學期間，她與同樣來自史瓦帝尼的先生（來台十三年）相戀結婚且育有一名小寶寶，母親也特地從家鄉飛來台灣參加畢典。德荷海表示，將持續投入醫學研究，將所學貢獻於醫療領域。

    沈孟儒送給畢業生兩句話：「天道酬勤、善良正直。」他分享自己從醫學系畢業後赴英國牛津大學攻讀博士的經歷，坦言求學之路並不輕鬆，但正是那些不被看見的努力，塑造了一個人的能力與性格，世界與工具或許不斷改變，但勤奮、專注與誠實面對學問的態度，永遠不會過時。

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