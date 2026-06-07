台南16歲成年禮 176生奉茶謝恩「轉大人」

台南十六歲成年禮安排奉茶謝恩。（記者楊金城攝）

台南市十六歲成年禮溪北場昨在白河關子嶺火山碧雲寺登場，為大新營區十三所國、高中職生一七六人祝福，透過奉茶謝恩、健走、時光走廊、野外求生闖關、開智慧手、鑽轎腳、祈福敲鐘，期許學子以感恩、回饋和謙虛的心，在「轉大人」後要負起責任，為學子留下難忘的回憶，也展現「我十六，青春無限」的歡樂。

健走、闖關、敲鐘祈福 超有儀式感

台南「做十六歲」是具有意義和歷史價值的特有民俗，包括市府副秘書長殷世熙、碧雲寺董事長陳清鏗、白河區長董麗華、新營區長陳宏田、東山區長張政郎、柳營區長劉發仲等人都出席十六歲成年禮，表達祝福和勉勵，由殷世熙頒發成年禮證書，期許學子在成年禮儀式後，自我期許、奮發向上，真正負起對自己、家庭和社會的責任。

請繼續往下閱讀...

溪北場成年禮有來自白河、後壁、東山、新營、柳營、鹽水等十三校、一七六位學生參加，今年特別的是，有新營育德工家的柬埔寨、印尼四位外籍生參加，為來台求學留下難忘的台南十六歲成年禮體驗；成年禮從奉茶謝親恩開始，接著進行碧雲火泉步道健走、野外求生闖關，鍛鍊體魄。

4位柬埔寨、印尼外籍生 深刻體驗

成年禮並布置時光走廊，讓學生穿越誕生、成長、教育、到成年之門，回憶成長歷程，接受祝福，鼓勵學子們朝人生的目標勇敢邁進。

另安排學生鑽轎腳，由碧雲寺的觀音佛祖庇佑賜福，最後敲鐘祈福，象徵「轉大人」後，要有獨立自主的能力，好好規劃自己的人生，在未來人生各階段考驗後，成為有為的社會青年。

黃姓學生說，成年禮的儀式感，讓學生留下深刻的青春印記，激勵自己勇於任事。

參與成年禮學生穿越「成年之門」，鑽轎腳接受觀音佛祖的庇佑。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法