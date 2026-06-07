黃偉哲、黃敏惠同框 嘉市行銷台南味

台南市政府集結15間攤商，將新鮮農特產直送嘉義市。（記者王善嬿攝）

集結15攤商家展售優質農特產 還有無米樂攝影展

台南市政府推廣台南當季優質農產品，昨、今在嘉義市遠東百貨舉辦「味聚府城、漫食台南」展售會，集結十五攤商家將道地台南味產地直送嘉義，讓嘉義市民享受美味。

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台南市長黃偉哲與嘉義市長黃敏惠昨同框，用傳統點心椪餅、優格、新鮮水果及果乾製作點心，並化身店員操作削皮機削切鳳梨，分送民眾試吃，帶動買氣。

黃敏惠說，去年台南市在嘉義市銷售農產，開出紅盤，今年在新加坡食品展與黃偉哲相遇，雙方再度敲定攜手合作；嘉義市是雲嘉南觀光休閒消費中心，歡迎民眾用新台幣下架台南當季、質優的農特產品。

嘉、南距離近 產地直送更美味

黃偉哲表示，台南市鳳梨、芒果、芝麻、蘭花等農產品產量全國數一數二，台南到嘉義距離近，雙方互動密切，農產新鮮直達更美味，符合「食在地、吃當季」永續目標，相信在充滿消費力的嘉義市展售，有助拓展台南農產品市場。

此次展售共有玉井之門、春歸梅嶺、台南市農產運銷公司、合口味、綠野仙蹤農場、鹽水農會、黃金泡菜、蜂和小鎮、鹽水橋南社區肉粽、大水缸、鮮烤蚵仔、芝麻先生、國基漁場、下午山點半及劉蓮忘返等共十五攤業者及品牌。

除展售攤位，還規劃蘭花展覽及「台南後壁無米樂攝影作品展」，今推逛攝影展拍照打卡送小吃，限量一百碗。

台南直飛熊本 熊本熊行銷觀光

另一方面，台灣虎航台南直飛日本熊本航線，昨與熊本縣廳、熊本空港等聯手在歸仁區三井OUTLET舉辦「集結！熊本城」活動，行銷當地觀光，人氣吉祥物熊本熊亮相，大受歡迎。

活動以「熊本城」為主題，設置熊本旅遊資訊、航空及旅行業者展攤，也規劃熊本觀光影片播放、熊本航線推廣分享，讓民眾沉浸式感受熊本魅力。

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