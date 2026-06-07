海大甄選成績單 94件找不到收件人

海洋大學上週寄出申請入學甄試成績單，部分被退回，海大緊急簡訊通知所有考生上網查詢並登記志願，不影響考生權益。（記者盧賢秀攝）

全國大專申請入學志願登記在本月五日截止，截止日前，台灣海洋大學寄發的約五百件甄選成績單遭延誤，引發家長不滿；中華郵政公司昨表示，海洋大學未依照正確格式書寫收件、寄件資訊，導致北台灣郵件作業中心A7的智慧分揀系統誤判，人工判讀輔助也沒發現，導致信件退回基隆，已在截止日前使用快捷送出，有九十四件仍聯絡不到收件人。

海大表示，已簡訊通知每位考生線上查詢成績，不會影響到考生的權益。

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中華郵政：A7智慧分揀系統誤判 海大：已通知學生線上查詢

中華郵政公司副總經理蔡文慶說明，海洋大學共寄出一一七三件成績單，原則上在三日要送達，但其中的四百到五百件成績單，因海大將收件人、寄件人地址都寫在信封中間，導致A7智慧分揀系統在分揀時，將部分郵件的寄件人地址誤判為收件地址，再加上人工輔助判讀沒有發現異常，使得郵件發回基隆郵局。

蔡文慶表示，基隆郵局發現後，已於二日及時封回至A7重新處理，並以快捷方式寄出，截至四日，大部分郵件均依作業規定已完成投遞或轉郵局招領，相關情形已向海洋大學聯繫，並取得諒解，目前尚未進行人員懲處考量，後續會檢討精進措施。

海大說明，五月廿八日公告成績，當天也在線上公布，並以簡訊通知放榜訊息，五月廿九日寄出成績單，有四、五百件被退回。六月三日校方接到學生家長陳情後，立即發簡訊給所有考生，請他們上網查詢成績並依限完成志願登記，未影響考生權益。

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