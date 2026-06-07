賴清德：健康、繁榮、幸福、民主 台灣4願景

總統賴清德在高醫「健康台灣深耕論壇」上，強調台灣將朝著「健康、繁榮、幸福、民主」四大願景邁進。（記者許麗娟攝）

總統賴清德昨日出席高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇」，強調不僅「健康台灣」，還要朝著「繁榮台灣」、「幸福台灣」、「民主台灣」四大願景邁進，台灣總統直選已卅週年，要讓國際社會了解，台灣已經是一個主權獨立的國家。

賴清德表示，身為台灣第一位具醫學背景的總統，他可以再給台灣人民的就是醫療服務，因此提出「健康台灣」國家計畫。政府已全面擴大乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症公費篩檢，並建立癌症新藥基金等。

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「繁榮台灣」部分，行政院提出「AI新十大建設」，政府將著重三項關鍵技術，包括矽光子、量子運算和機器人技術，目標是二〇四〇年前幫助一百萬家中小企業運用人工智慧完成數位轉型、打造創新創業生態圈，以及讓台灣成為完整的AI生態系國家。

「幸福台灣」方面，賴清德預計今年再幫公務員和勞工加薪，讓最低薪資突破三萬元，一方面繼續推動減稅，搭配〇到十八歲的成長政策，要讓台灣成為一個幸福的國家。

「民主台灣」則是展現台灣總統直選卅週年的三大意義，包括向國際社會宣示「主權在台灣，主權在人民」、「民主台灣的國家發展方向」，及讓國際社會了解，「中華民國台灣已經是一個主權獨立的國家」，這個主體性與中華人民共和國是不一樣的。

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