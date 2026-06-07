勇敢面對生命考驗 60學生獲總統教育獎

彰化花壇國中的李佩樺，5歲時罹患癌症，長期接受化療，成為抗癌勇者，獲總統教育獎肯定。（圖由教育部提供）

總統教育獎獲獎名單出爐，六十名獲獎學生中，有人靠著電子耳聽見世界、考取美國紐約大學，有人在家庭變故中持續投入族語傳承，也有人在抗癌路上以畫筆描繪希望。面對生命帶來的考驗，他們以堅持與努力寫下屬於自己的成長故事，總統賴清德將於七月三日親自頒獎。

洪嘉璐 電子耳感知聲音 邁向國際

台大政治系的洪嘉璐，天生聽力缺損，必須靠電子耳感知聲音，但她努力不懈，曾擔任國際學生接待志工，也在台北市青年局擔任國際實習生，與來自哈佛大學、普林斯頓大學、賓州大學及日本早稻田大學學生合作完成全英文政策提案。今年洪嘉璐通過教育部公費留學考試，也錄取紐約大學國際關係碩士班，未來想投入聽障英語教育與國際交流工作。

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林瀚 全國最年輕泰雅語優級認證

來自宜蘭南澳泰雅族部落、羅東高商的林瀚，先後歷經父親病危、母親罹癌、父母離異及父親過世等生活衝擊，他一邊照顧罹患罕見疾病的外婆，一邊投入族語學習與文化傳承，不僅取得泰雅語優級認證，也成為全國最年輕的優級認證通過者，並在全國語文競賽屢獲特優。

黃定理 代表台灣參加國際機器人大賽

彰化高中的黃定理，小時候因注意力不足過動症及閱讀困難，在學習路上跌跌撞撞，甚至曾在國語考試拿過零分。後來透過樂高機器人與程式設計找到方向與自信，並代表台灣參與國際機器人競賽。他表示，機器人競賽讓自己明白，就算起步稍晚，只要持續修正與努力，也能找到自己的舞台。

李佩樺 繪畫陪伴抗癌受助變助人

彰化花壇國中的李佩樺，五歲時罹患癌症，長期接受化療。她在病房裡持續完成學業，並透過繪畫陪伴自己走過低潮，自二〇一九年起，已連續七年捐款社福機構，由受助者成為助人者，去年獲頒台灣癌症基金會「十大抗癌鬥士」。

此外，台中惠明盲校學生張宏恩在母親過世及視力退化的雙重打擊下，透過文學創作與田徑運動重新找到人生方向；宜蘭蘇澳國中的陳聖賢則在低收入家庭環境中，一邊打工分擔家計、一邊投入鏈球訓練，不僅奪下全國第一，也打破多項紀錄。

羅東高商的林瀚不被人生逆境打倒，獲總統教育獎肯定。（圖由教育部提供）

彰化高中的黃定理突破注意力不足過動症（ADHD）限制，獲總統教育獎肯定。（圖由教育部提供）

台大政治系的洪嘉璐不受限於天生聽力缺損，努力追夢，獲總統教育獎肯定。（圖由教育部提供）

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