議員轟空轉8年 賠掉一條捷運

台中捷運藍線傳追加近千億經費，綠營議員怒批盧市府留下超級爛攤子。（記者廖耀東攝）

台中捷運藍線昨驚爆核定預算一六一五億已不夠用，恐須增近千億；台中市議會交通地政委員會委員、市議員陳淑華及黃守達痛批，台中市長盧秀燕上任大改藍線路線，造成進度大延宕、成本飆漲，新增千億預算已能拿來蓋第三條捷運，盧秀燕任內空轉八年等於「賠掉」一條捷運，這個超級爛攤子已成下任市長不可承受的重。

盧秀燕對此沒有回應；民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，藍線還要追加龐大預算、盧市府要負最大的責任；國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣表示，回歸專業回應；捷工局長蘇瑞文指出，目前地價、物料等成本均大幅上升，已非二、三年前綜合規劃時預估的預算追得上。

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捷工局長蘇瑞文稱未來將分段施工、分段通車，先招標的高架段八站完工會先行通車；陳淑華與黃守達指出，藍線本是為紓解台灣大道尤其市區段塞車而生，竟可能只通車一半且是先通海線高架段，重點的市區地下段遙遙無期，簡直本未倒置，硬拗用話術掩飾跳票事實。

陳淑華說，藍線在前市長林佳龍任內獲行政院通過可行性評估，預算九八一．四九億元，盧秀燕接手預算調增到一三〇九億，二〇二四年獲行政院核定一六一五億，如今還要再增千億，幾乎是「林佳龍版」四倍價，若「龍規燕隨」代價不會這麼高。

密而不宣 爛攤子留給下任市長

黃守達也痛斥，盧秀燕上任後大改藍線路線聲稱優化藍線，結果是期程大亂且進度延宕，需另增千億才蓋得完，更離譜的是，藍線預算已出現大缺口還密而不宣，被發現才「擠牙膏式」承認，這個超級爛攤子將成下任市長不可承受的重。

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