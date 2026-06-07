加碼教師行政獎金 竹市府挨批跳票

2月實施至今仍領不到 教育處︰按季核發 9月後撥付

新竹市議員劉彥伶議會業務質詢提到，中央先前宣布補助教師兼任行政工作獎金校長兩千元、處室主任一千五百元、組長一千元，市府今年一月底發布新聞稿稱要加碼行政獎金，且二月一日起實施，但實際上，教師至今未領到兼任獎金，批市府的承諾只在新聞稿上，只會紙上邀功，實際無作為。

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議員砲轟市府紙上邀功無作為

市府教育處表示，有關兼任行政職務教師獎勵金的發放，市府依政策先行公告，目前已訂定實施計畫，會採按季核發方式辦理，由各校人事費項下支應，預計九月前完成作業程序後再撥付，目前不少縣市也尚未發放，市府是依自訂的實施計畫及期程辦理。

劉彥伶說，教師行政工作獎金加碼是市府自行發布的政策，應在規劃前就完成配套措施。其他縣市已另訂計畫或規定辦理，以期如期發放，避免學期末仍未發放中央與地方加碼的行政工作獎金。很多縣市都已發放獎金，為什麼其他縣市做得到，而竹市的承諾只在新聞稿上，說了卻不一定馬上做到。且如果還做不到，就不應列入已執行的教育業務，甚至對外發布二月一日起實施，結果，都過了四個月，相關加碼配套措施都還沒確認，根本是承諾跳票。

建華國中改制完全中學 迄未報教部

劉彥伶也痛批，新竹市府的教育政策都是很會說，但無實際作為，就跟高中增班擴校一樣，對外宣稱建華國中要改制完全中學，但實際上，建華國中改制完全中學的計畫書至今還沒報教育部，是一貫說自己已一百分，但實際卻連及格分數都不到。市府做為教育政策推動者應謹言慎行，不是用口頭或新聞稿來騙老師、家長和學生。

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