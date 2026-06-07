桃園許厝港珍稀嬌客 唐白鷺誤吞橡皮筋

唐白鷺將橡皮筋（紅圈處）叼起後隨即吞下肚。（福爾摩沙野鳥保育協會成員嚴志豪提供）

福爾摩沙野鳥保育協會成員們近日在桃園市大園區許厝港重要濕地（國家級），觀察到十多隻名列我國第二級珍貴稀有野生動物「唐白鷺」，是三年前同區域目睹到廿多隻後的生態驚喜體驗，但這次有成員拍攝鳥況時目擊唐白鷺叼起橡皮筋後吞下肚，讓人為牠心疼。

協會理事長王國衍呼籲，每一隻到台灣度冬的候鳥，都是國際生態外交的親善大使，牠們的安全需要民眾共同守護，前往濕地、農田、溪流進行生態攝影、觀鳥或遊玩時，應實踐「​垃圾不落地，順手撿垃圾」的好習慣，唐白鷺依靠敏銳的觸覺或視覺，捕食泥灘地裡的魚蝦、蚯蚓或昆蟲，一旦垃圾進入自然環境，其生存危機便隨之而來。

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協會秘書長黃蜀婷說明，唐白鷺（學名：Egretta eulophotes），又名黃嘴白鷺，是國際上極為珍稀的鷺科鳥類，全球族群量僅存兩千六百到三千四百隻，已被國際自然保護聯盟紅皮書列為「易危」等級。

黃蜀婷表示，唐白鷺主要繁殖於俄羅斯遠東地區、朝鮮半島、中國東海岸岩礁島嶼，冬季會南遷到菲律賓、馬來西亞、印尼等地度冬，出現在我國屬於不普遍的過境鳥，過境時間為北返的春季四到六月、南遷的秋季九到十一月，主要現蹤在沿海泥灘地、河口、沙洲、紅樹林濕地等。

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