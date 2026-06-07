桃園23歲以上市民 運動場館半價

「桃園運動卡計畫」就是希望民眾養成運動習慣，圖為一般運動中心健身房。（記者謝武雄攝）

10月底前持市民卡至15特約地點 游泳、體適能、打羽球、桌球 每日限1次

桃園市政府體育局「桃園運動卡計畫」重新上線，宣傳「市民卡就是你的運動卡」，年滿廿三歲桃園市民即日起到十月卅一日，持一般市民卡至十五家特約運動場館，就能享有運動設施半價優惠，提供游泳、體適能、羽球、桌球等多元運動服務，每人每日限一次、年度上限廿四次，希望市民養成運動習慣，擁有健康身心。

請繼續往下閱讀...

運動卡計畫重上線 年度上限24次

體育局長許彥輝昨天表示，十五家特約場館包括中壢區大崙游泳池、新明國小游泳池、中壢國民運動中心、平鎮國民運動中心、桃園國民運動中心、南平運動中心、桃園展躍羽球館、八德美樂地游泳池、桃園市立游泳池、楊梅國中運動中心、楊梅體育園區、威尼斯游泳池、八德國民運動中心、富暘育樂旗艦館及蘆竹國民運動中心等。

適用國民運動中心、楊梅體育園區

許彥輝說，今年運動卡計畫預算五百多萬元，每家場館視規模大小，分配的金額在廿到五十萬元不等，館方提案經審核通過後執行，以楊梅體育園區為例，游泳池半價五十元、限六千人次，體適能中心一小時廿五元、限四千人次，這些額度用完以後就恢復原價，各合約場館都會公布額度使用狀況，讓民眾一目了然；這項計畫也提供民眾特色課程每人最高補助五百元，例如瑜伽課程可能要一千元，有了補助，民眾繳五百元即可參加。

特色課程 每人最高補助500元

體育局補助對象為廿三歲以上民眾持一般市民享門票半價優惠，至於身心障礙者、五十五歲以上原住民及六十五歲以上長者持「敬老愛心卡」、孕（產）婦持「一生好運卡」，都是門票全額減免優惠。

敬老愛心卡、一生好運卡 享免費

許彥輝說，桃園運動卡計畫結合特約運動場館及市民卡服務機制，讓民眾享門票優惠，降低運動參與門檻，培養規律運動習慣，詳洽「115年桃園運動卡」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaoyuanSportsCard/）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法