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    首頁 > 生活

    彰化看守所遷建二林 收容量1500人

    2026/06/07 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    法務部矯正署彰化看守所從員林市遷至二林。（記者陳冠備攝）

    法務部矯正署彰化看守所從員林市遷至二林。（記者陳冠備攝）

    近年詐騙案件猖獗，矯正機關收容壓力也持續攀升。法務部矯正署彰化看守所建築老舊、空間不足，斥資卅五億元進行遷建工程，從彰化縣員林市遷至二林鎮，本月五日正式啟用，收容額度從原本三一二名，大幅增加至一五〇〇名，暴增近五倍，可有效疏解中部地區矯正機關超額收容壓力，包括激增的詐欺犯。

    有效疏解中部超額收容壓力

    彰化看守所成立於一九六八年，原址位於員林市，占地約一公頃，行政院於二〇一八年核定遷建計畫，新所於二〇二〇年七月動工，基地面積達七．七公頃。

    法務部長鄭銘謙、矯正署長林憲銘等人五日主持落成儀式。鄭銘謙表示，遷建工程歷經多方協調與努力才完成，不僅改善收容環境，也有助提升矯正品質與管理效能。

    根據警政署統計，二〇二〇年至二〇二五年間彰化縣共發生詐欺案件一萬八四六二件，累計逮捕詐欺犯嫌一萬四〇三五人。其中，二〇二〇年詐欺案件二三八四件、逮捕二四四七人，到了二〇二四年，案件數攀升至四六〇三件，逮捕人數也達三一七四人，創下近年新高紀錄，民眾戲稱「壞人好像抓不完」，只好蓋更大間才關得進去。

    矯正署強調，遷建主因是因應原設施老舊及中部監所長期超額收容問題，並非單純是犯罪人口增加。

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