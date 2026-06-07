歷史建築中興會堂修復 光雕秀點亮中興新村

中興會堂整修完工，昨晚啟用典禮安排光雕秀，點亮中興新村。（記者陳鳳麗攝）

有「小白宮」之稱的南投中興會堂，二〇一一年被指定為歷史建築，國發會前年底投入近億元整修，昨晚舉行啟用典禮，整修後的中興會堂加強夜間燈光的營造，啟用典禮除展示建築的燈光之美，昨、今晚也安排三場光雕秀，一場雖只有五分鐘，仍讓觀眾看得十分過癮。

一九五九年興建完成的中興會堂，是台灣省政府時代重要的集會場所，也是接待外賓的地方，早年泰王蒲美蓬就曾到過中興會堂，國發會前年十二月底開始進行內部修復工程，四月完工並驗收。修復工程項目包括整體修繕、建物耐震能力補強、更換座椅等設施，並強化夜間燈光設計，國發會希望透過溫潤光影，突顯其幾何線條之美，也希望中興會堂成為中興新村夜間觀光新亮點。

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國發會副主委彭立沛在啟用典禮致詞指出，中興會堂已興建六十多年，加上九二一地震影響結構，因此進行整修，整修有三原則，包括結構安全、設備功能改善，活化空間，希望帶動其他區域，讓中興新村重新亮起來。

國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴指出，中興會堂和相鄰的青少年活動中心都已整修完成，未來均不會委外經營，將開放給機關團體、社團租借，做為開會、展覽、辦活動及表演場地，也將串聯中興大操場、光華兒童公園、第三市場等場域，形成文化產業廊帶。

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