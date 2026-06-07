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    首頁 > 生活

    80多年耕地遭收回 清水農民要軍方補償

    2026/06/07 05:30 記者張軒哲／台中報導
    清水農民主張從日治時期就合法承租農地，要求國防部補償。（記者張軒哲攝）

    清水農民主張從日治時期就合法承租農地，要求國防部補償。（記者張軒哲攝）

    台中市清水區多名農民在日治時期向軍方承租土地種水稻，軍方近年想收回土地，多次協調未果，對簿公堂，六日上午一〇〇多位農民拉布條陳情抗議，軍方未派員到場受理陳情，農民要求軍方賠償才能收回土地，否則將北上總統府抗爭；對此，國防部昨表示，一切依法辦理，會持續與農民溝通。

    國防部：法院判決雙方無租賃關係

    早期清水地區農民向軍方承租農地耕作，並成立清水合作農場，多年來代管農地，每年向農民收取租金，再交給軍方。場長鄭明峰表示，自一九八九年軍方片面毀約，說承租農民占用，沒有租賃關係，之後每年收取的租金提存在法院，國防部要收回海濱、武鹿、糠榔、中社等里，約數十公頃農地，大約影響二二〇戶農民。

    合作農場：逾2百農戶合法承租

    近年清水合作農場與軍方多次協調，均無法達成共識，農民痛批國防部欺壓弱勢佃農，楊姓老農說，從阿公時就開始在鎮政路旁耕作二分多農地，現在說收回就收回，都沒有任何補償金，實在太不合理。

    鄭明峰指出，現在的承租人，祖先自日治時代就耕種至今，已經八十多年，本來是合法承租，軍方一紙命令全面收回也不補償，多次協商結果，軍方只有一句話「你們去法院告」，且軍方在耕地上插牌，五月底收回土地，農民要求每一分耕地二百多萬元賠償金，軍方都不肯給。

    國防部說，法院已判決雙方沒有租賃關係，農民是違法占耕多年，會持續與農民溝通。

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