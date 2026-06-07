為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    兩中校飛官殉職 賴清德赴靈堂致哀

    2026/06/07 05:30 記者許麗娟／高雄報導

    空軍Ｔ︱34初級教練機二日在岡山基地失事墜毀，機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職，總統賴清德昨日下午前往靈堂致哀；高雄國小墜樓身亡的教師昨亦舉行告別式，場面哀戚！

    賴清德昨天下午前往靈堂致意，停留近廿分鐘後離去，對於Ｔ︱34初教機是否會提前汰除，以及家屬有表達什麼意見等，皆未做回應。

    國小墜樓師告別式 陳其邁哀悼

    昨早，於校園墜樓身亡的高雄某國小任教卅三年資深教師舉辦告別式，高雄市長陳其邁、教育局長吳立森及立委賴瑞隆、柯志恩等到場致哀。教師胞妹在追思祭文中淚訴哥哥的好與溫暖，讓現場不少人都紅了眼眶。

    高雄市教育產業工會專員劉亞平表示，這個好老師從沒有被家長投訴、校事會調查，教學生涯非常完美、清白。但也直言教育現況已因為校事會議，造成老師都不大敢教書和管教，學校教育在管教方面幾乎棄守。

    高雄市教師工會亦認為，管教權限被閹割、極端案主無法可管的校園管教困境應受重視，重新建立一個讓老師安心教學、學生安全成長的校園環境！

    高雄市教育局五日召開「親師生溝通爭議預防機制」指引研商會議，強調將改革校事會議、保障教師權益，建立完善的溝通支持機制，減輕學校老師第一線行政與教學負擔，營造更友善、穩定的校園環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播