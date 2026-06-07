兩中校飛官殉職 賴清德赴靈堂致哀

空軍Ｔ︱34初級教練機二日在岡山基地失事墜毀，機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職，總統賴清德昨日下午前往靈堂致哀；高雄國小墜樓身亡的教師昨亦舉行告別式，場面哀戚！

賴清德昨天下午前往靈堂致意，停留近廿分鐘後離去，對於Ｔ︱34初教機是否會提前汰除，以及家屬有表達什麼意見等，皆未做回應。

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國小墜樓師告別式 陳其邁哀悼

昨早，於校園墜樓身亡的高雄某國小任教卅三年資深教師舉辦告別式，高雄市長陳其邁、教育局長吳立森及立委賴瑞隆、柯志恩等到場致哀。教師胞妹在追思祭文中淚訴哥哥的好與溫暖，讓現場不少人都紅了眼眶。

高雄市教育產業工會專員劉亞平表示，這個好老師從沒有被家長投訴、校事會調查，教學生涯非常完美、清白。但也直言教育現況已因為校事會議，造成老師都不大敢教書和管教，學校教育在管教方面幾乎棄守。

高雄市教師工會亦認為，管教權限被閹割、極端案主無法可管的校園管教困境應受重視，重新建立一個讓老師安心教學、學生安全成長的校園環境！

高雄市教育局五日召開「親師生溝通爭議預防機制」指引研商會議，強調將改革校事會議、保障教師權益，建立完善的溝通支持機制，減輕學校老師第一線行政與教學負擔，營造更友善、穩定的校園環境。

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