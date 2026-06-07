農廢變資源 九如鳳梨葉取纖製帽子

將鳳梨葉一片片送進自動取纖設備後，即可產出細條狀的纖維。（記者羅欣貞攝）

立法院本月二日三讀通過「資源循環推動法」，台灣推動循環經濟與資源永續再向前邁進一大步，環境部長彭啓明昨天到九如鄉農會參訪鳳梨葉取纖循環場，看到過去被視為農業廢棄物的鳳梨葉可做成織品纖維，進而製出帽子、皮件等物品後十分肯定，表示將與農業部合作，打造完整回收鏈，建立商業模式。

參訪取纖循環場 彭啓明：打造完整回收鏈

農業部輔導九如鄉農會打造鳳梨葉取纖循環場，建立田間採收到加工取纖的完整作業鏈，除鳳梨葉片纖維可製成紡織品外，取纖後的葉渣可加工為板材、植物皮革，莖部可萃取鳳梨酵素，應用於飼料添加劑或醫療敷料，鳳梨果皮則可製成青貯飼料，逐步實現鳳梨全株利用。

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彭啓明表示，台灣每年有大量鳳梨葉片產生，過去被當成廢棄物燃燒，如今鳳梨葉透過自動化取纖設備可變成資源，製成帽子等各式物品，環境部負責資源循環的推動，先前與業者推動咖啡渣循環經濟，減少廢棄物處理費用，已有成功的經驗，相信要處理鳳梨渣也沒有問題，將與農業部合作打造完整回收鏈。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，一分地可收兩千公斤鳳梨葉，一公斤以七元收購，農民每分地可多賺一萬四千元，目前與屏縣高樹鄉十戶、高雄市大樹區三戶有生產履歷的農友合作；每一百公斤鳳梨葉片可抽取出一公斤纖維，可製成帽子、衣服、袋子、包材、寢具等，期待未來有更多元通路，充分發揮農廢再利用價值。

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