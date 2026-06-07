屏科大學生交通安全 從校內外改善

屏科大校園內設置測速照相設備。（記者陳彥廷攝）

校方優化道交措施 縣府爭取5千萬元 進行轉運站節點改善工程

記者陳彥廷／專題報導

國立屏東科技大學（簡稱屏科大）學生數超過一萬人，是國內少數開放學生駕駛機車於校園內通勤的大學院校，近年來學生在校內車禍事件頻傳，甚至發生死亡車禍，校園交通安全問題引發社會關注，由於校園內屬自治範圍，屏東縣政府已向中央爭取預算，將於校外周邊進行轉運站節點改善工程，校方也將進行校內道交改善措施，防止車禍發生。

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校園裝測速照相 「提醒」放慢車速

屏科大內埔校區廣達三百公頃，進入校門後經主幹道緩坡約七五〇公尺抵達首棟教學館舍獸醫學院，接著再爬坡七五〇公尺才到該校行政大樓，學生上課的院系館、圖書館等距離更遠，校方考量學生通勤困難，開放學生以機車在校園內代步。

近年來屏科大學生在校內發生車禍事件頻傳，去年更接連發生兩起學生在校園內騎機車自撞死亡案件，校園安全問題引起學界及社會關注。

屏科大經檢討後，決定架設「測速照相」，防止學生騎機車超速，這項作法卻引發爭議，被該校學生會抨擊是缺乏法源的突襲式決策，認為照明不足、路面平整度不佳及減速丘設計不良才是導致事故主因。

屏科大表示，裝置測速照相設備是為「提醒」學生放慢車速，並非為了處罰或賺錢，學生若超速違規，可選擇繳交機車三百元、汽車四百元的違規處理費，或選擇上兩個小時的「交通安全教育」課程。

行人及行車動線、標誌 大幅調整

此外，屏科大「校園道路安全改善工程委託規劃設計監造技術服務案」已在三月底決標，將進行校園道安文化重塑工程，包括校園道路線型、行人及行車動線、標誌等施設都會大幅調整。

屏科大表示，將於校內三處定點設置測速照相設備，並在長下坡處路段進行減速丘的移除，改設減速線，但部分減速丘仍將保留，希望能降低車禍發生率。

此外，屏東縣政府也向中央爭取近五千萬元經費，進行「國立屏東科技大學校園周邊暨行車安全道路改善案」，將搭配興建中的內埔轉運站周邊道路工程，進行通盤性的優化及調整措施，與校方攜手，從校內、外雙管齊下，減少學生車禍發生。

每逢上下課尖峰，屏科大校門總會見到大量汽機車進出。（記者陳彥廷攝）

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