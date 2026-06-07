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    首頁 > 生活

    輔大韓籍畢業生 跨領域學習前進APEC舞台

    2026/06/07 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    李丁珉是輔大「跨領域全英語學士學位學程」的首屆畢業生。（輔仁大學提供）

    李丁珉是輔大「跨領域全英語學士學位學程」的首屆畢業生。（輔仁大學提供）

    輔仁大學昨舉行畢業典禮，今年有二位畢業生代表致詞，其中一位是來自南韓的李丁珉，她是輔大「跨領域全英語學士學位學程」的首屆畢業生，去年曾在南韓舉辦的APEC資深官員會議中，擔任主辦國隨團聯絡官與議事志工，她剛來台灣時只會說「你好」，如今已能以流利的中文說她畢業於輔大。

    李丁珉連拿獎學金 錄取紐大碩士班

    李丁珉與來自十八國的同學一起上課，培養出寬廣的國際視野，她也感謝父母從南韓遠道而來參加畢典，給她莫大的支持。她不僅大學四年連拿學業優秀獎學金，更曾遠赴加拿大皇后大學交流。李丁珉說起初只會說「你好」，但輔大的多元文化環境徹底激發她的潛能，她以流利的中文說：「我畢業於輔仁大學、我很驕傲」，她已錄取紐約大學全球事務碩士班。

    到東非衛教 黃愷娣省思人生順序

    另一位致詞畢業生是醫學院臨床心理學系黃愷娣，她曾參與輔大醫學院坦尚尼亞醫療服務志工團，深入東非村莊宣導衛教。

    黃愷娣說，長久以來，社會總有一套關於成功的標準定義，但在坦尚尼亞，她發現當地人對人生有另一種知足的想法，他們面對逆境的樂觀以及對人高度的信任，讓她相當震撼，也讓她重新思考人生的優先次序。

    黃愷娣表示，原本以為自己所學的心理與衛教可以提供服務，沒想到自己才是被療癒的人，在心靈上收穫得更多。

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