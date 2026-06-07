「潮盛新莊」庄頭開唱 跨界共演

2026潮盛新莊「庄頭開唱」音樂會，邀請HowZ、李英宏、A_Root同根生等音樂人，攜手官將首、掌中戲、國樂團與管樂團等在地藝文團隊跨界共演。（記者黃政嘉攝）

新北市文化局昨天在新莊新月廣場舉辦潮盛新莊「庄頭開唱」音樂會，邀請HowZ、李英宏、A_Root同根生等音樂人，攜手在地藝文團隊跨界共演，以全新創作與經典改編曲目，重新詮釋新莊百年文化記憶。新西園掌中劇團團長許正宗與新北市長侯友宜一同手持布袋戲偶敲響鑼鼓宣布開演，讓傳統藝術與當代創意在新莊持續傳承、興盛。

音樂會由中港厝俊賢堂及新莊光華國小國樂團揭開序幕，A_Root同根生與新莊高中管樂團，同台共演金曲製作人柯智豪重新編創的在地經典《新莊街之歌》；新莊子弟HowZ攜手地藏庵頭前庄官將首推出全新單曲《三步贊》；新莊在地創作人李英宏帶來新曲《好戲》首演，與許正宗跨界融合，讓民眾沉浸於傳統與潮流的廟街嘉年華氛圍。

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潮盛新莊活動今在新莊慈祐宮與武聖廟前，還有新西園掌中劇團、新義和歌劇團、鐵四帝文化藝術創意團隊等，以及眾多客家社團共襄盛舉。

侯友宜說，新莊有豐厚的歷史文化資產，從百年老街、掌中戲，到官將首與地方藝陣，都是新北珍貴的文化記憶。「潮盛新莊」以新莊老街文化推廣為基底，今年透過「聲音」跨界交流，結合在地團隊與音樂人，以當代音樂重新詮釋地方文化，讓更多年輕世代看見新莊的歷史故事與文化價值。

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