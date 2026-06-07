新北帶領台灣發展 賴清德推薦蘇巧慧

國民黨新北市長參選人李四川（左）、民眾黨主席黃國昌（右）於民眾黨新北市議員聯合競總暨李四川後援會成立同台。 （記者黃政嘉攝）

賴、蘇出席新北嘉義同鄉會 李四川與民眾黨議員參選人共同成立後援會

新北市長選戰升溫，總統賴清德昨出席新北嘉義同鄉會活動，力薦民進黨新北市長參選人蘇巧慧，他說，中央與地方要一起合作打造更好的未來，新北市要進步最好的人選就是蘇巧慧。國民黨新北市長參選人李四川則與民眾黨市議員參選人共同成立後援會，李四川與台灣民眾黨主席黃國昌高舉後援會戰旗，展現藍白合團結氣勢。

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賴清德昨以新北市子弟身分向鄉親推薦蘇巧慧。他表示，他每年都會回到萬里區掃墓參拜，對新北抱持深厚感情，而新北作為人口最多縣市，他希望新北有更大的力量帶領台灣發展，新北市進步，也要讓台灣更進步，最好的人選就是蘇巧慧。

賴肯定蘇貼近基層 新北會大大進步

賴清德指出，蘇巧慧是留美法律碩士，在立院問政表現優良又貼近基層，經營「水獺媽媽巧巧話」廣播節目，他還以「阿德叔叔」參加錄音，「大家都說市長就是父母官」，父母官成功的第一要件就是貼近基層、照顧老幼、減輕民眾成家負擔，蘇巧慧若高票當選，相信新北會大大進步。

蘇巧慧則說，新北匯聚全國各地人才，是「出外人的新故鄉」，她感激侯友宜八年建設，把新北基礎建設往前推進了一步，她希望有機會在侯友宜的基礎之上，以前瞻眼光、新科技新觀念，把新北城市行銷與品牌做起來，新北不是台北的衛星，每一區都有故事、特色，她會持續努力讓各區都像星星一樣閃耀。

合體黃國昌 李允諾輔選民眾黨小雞

李四川昨天與黃國昌合體，在新莊成立民眾黨市議員聯合競選總部暨李四川後援會，兩人高舉後援會戰旗，展現藍白合團結。李四川說，人生首次選舉，他盼結合各方力量為新北奮鬥，藍白將合力爭取勝選，他全力配合輔選民眾黨六位「小雞」，讓議會席次極大化，讓民眾黨在議會成立黨團。

李四川說，他感謝黃國昌、柯文哲在這次藍白合展現的精神，他會依循既定制度完成後續的法定程序，並承諾，民眾黨提出對新北有利的政見，他必定會納入政見，只要是願意為新北打拚的人才，未來也將納進施政團隊。

他也強調，將以四十年工程專業與行政經驗，為新北市民解決交通痛點與產業需求，並打造AI產業鏈，帶動新北市未來，成為台灣的領頭羊。

總統賴清德（前排左六）偕同民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左二）等人，出席新北市嘉義同鄉會會員大會。 （記者叢昌瑾攝）

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